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      "Укроборонпром" надо распустить: что советуют эксперты для реформирования оборонной сферы

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      "Укроборонпром" давно требует изменений. Настолько, что после громкого скандала об этом заговорили даже американские партнеры Украины, которые помогают Украине оружием и деньгами. Что делать с государственным оборонным гигантом и почему после реформ его надо будет распустить – узнавали журналисты 24 канала.

      В чем проблема "Укроборонпрома"

      За месяц до конца полномочий и на пятом году войны президент Петр Порошенко созывает экстренное заседание СНБО, чтобы объявить: государственный концерн "Укроборонпром" очень нуждается в реформах.

      Читайте также: Нужно снять государственную тайну с оборонных закупок, – Сыроид

      Толкает его к этому громкий коррупционный скандал с участием его давнего друга Олега Гладковского. Хотя реформ в оборонке требуют уже несколько лет и даже уже несколько раз начинали.

      Это концерн, который был создан Януковичем для уничтожения собственной оборонной промышленности Украины. Наблюдательный совет этого "Укроборонпрома" должен был формировать президент (3 человека) и правительство (два человека). То есть, фактически, это мегаоборонный комплекс ручной для президента Украины независимо от фамилии,
      – отметила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

      Государственный концерн "Укроборонрром" объединяет все предприятия отечественной оборонки: авиационные, бронетанковые и судостроительные заводы, конструкторские бюро и предприятия, производящие снаряды и патроны. В целом – 130 предприятий. На них работают 80 тысяч сотрудников. А в год они приносят десятки миллиардов прибыли.

      укроборонпром
      Коротко о цифрах "Укроборонпрома"

      И все, что происходит в этом огромном и сверхважном, особенно во время войны концерне, окутано строгой тайной. Все бюджеты "Укроборонпрома" – под грифом "секретно".

      На сегодня все эти сделки в оборонной сфере возможны лишь потому, что депутаты голосуют за оборонный бюджет где семь цифр, где семь строчек, которые охватывают 60 миллиардов гривен,
      – отметила нардеп Светлана Залищук.

      США требуют прозрачности

      Для сравнения, оборонный бюджет США – это толстый подробно прописанный талмуд, 95% которого – в свободном доступе. В Вашингтоне, который помогает Украине и оружием, и деньгами в ответ на скандал в "Укроборонпроме" требуют сделать украинский оборонный бюджет таким же открытым.

      Правительство Украины также должно немедленно профинансировать полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить Государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе,
      – заявила посол США в Украине Мари Йованович.

      марі йованович
      Мари Йованович

      Провести аудит на предприятиях "Укроборонпрома" уже пытались, но дело стоит на месте. И не только из-за секретности. Руководители оборонного сектора сами не знают всего объема хранимого имущества на многочисленных складах их предприятий.

      Читайте также: Как избавиться от коррупции в "Укроборонпроме": мнение эксперта

      "После развала Советского Союза имущество было, а система учета материальных ресурсов, фактически, не существовала. Она была уничтожена, потому что она существовала только в системе Советского Союза", – пояснил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

      Что нужно изменить в оборонке

      Чтобы действительно навести порядок в гигантском концерне, его необходимо изменить кардинально.

      Отделить оттуда стратегические производственные мощности и их разбить на 5-6 направлений. Сделать из них холдинги государственные. Подчинить их Кабинету Министров напрямую. Назначить через прозрачную процедуру руководителей, членов наблюдательных советов. Это путь и к контролю, и к развитию,
      – подытожил военный эксперт, директор фонда "Свободная Украина" Виктор Плахута.

      На Западе оборонные заказы давно успешно выполняют частные компании. Как например легендарные американские военные автомобили Humvee и винтовки Barrett для армии США.

      Эксперты говорят, чтобы достичь результата, Украине нужно:

      1. Максимально открыть бюджеты.
      2. Приватизировать все убыточные и неэффективные предприятия оборонки.
      3. Остальные – объединить и напрямую подчинить Кабмину.
      4. Провести аудит всего сектора.
      5. В конце "Укроборонпром" вообще распустить как ненужную организацию.

      Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?
      В начале войны на Донбассе группа людей вступила в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти в российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с "Укроборонпромом" продавали эти запчасти на заводы госконцерна.

      По данным журналистов, в группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (уже уволен с должности), его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Группа заработала более четверти миллиарда гривен на этих сделках. Значительную часть денег раздали на взятки и "откаты". Младший Гладковский отвечал за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает сейчас, что ничего об этом не знал.

      КАК РАЗВИВАЛСЯ СКАНДАЛ В "УКРОБОРОНПРОМЕ"​
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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Законодательство Реформы Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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