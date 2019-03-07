"Укроборонпром" надо распустить: что советуют эксперты для реформирования оборонной сферы

"Укроборонпром" давно требует изменений. Настолько, что после громкого скандала об этом заговорили даже американские партнеры Украины, которые помогают Украине оружием и деньгами. Что делать с государственным оборонным гигантом и почему после реформ его надо будет распустить – узнавали журналисты 24 канала.

В чем проблема "Укроборонпрома"

За месяц до конца полномочий и на пятом году войны президент Петр Порошенко созывает экстренное заседание СНБО, чтобы объявить: государственный концерн "Укроборонпром" очень нуждается в реформах.

Читайте также: Нужно снять государственную тайну с оборонных закупок, – Сыроид

Толкает его к этому громкий коррупционный скандал с участием его давнего друга Олега Гладковского. Хотя реформ в оборонке требуют уже несколько лет и даже уже несколько раз начинали.

Это концерн, который был создан Януковичем для уничтожения собственной оборонной промышленности Украины. Наблюдательный совет этого "Укроборонпрома" должен был формировать президент (3 человека) и правительство (два человека). То есть, фактически, это мегаоборонный комплекс ручной для президента Украины независимо от фамилии,

– отметила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

Государственный концерн "Укроборонрром" объединяет все предприятия отечественной оборонки: авиационные, бронетанковые и судостроительные заводы, конструкторские бюро и предприятия, производящие снаряды и патроны. В целом – 130 предприятий. На них работают 80 тысяч сотрудников. А в год они приносят десятки миллиардов прибыли.



Коротко о цифрах "Укроборонпрома"

И все, что происходит в этом огромном и сверхважном, особенно во время войны концерне, окутано строгой тайной. Все бюджеты "Укроборонпрома" – под грифом "секретно".

На сегодня все эти сделки в оборонной сфере возможны лишь потому, что депутаты голосуют за оборонный бюджет где семь цифр, где семь строчек, которые охватывают 60 миллиардов гривен,

– отметила нардеп Светлана Залищук.

США требуют прозрачности

Для сравнения, оборонный бюджет США – это толстый подробно прописанный талмуд, 95% которого – в свободном доступе. В Вашингтоне, который помогает Украине и оружием, и деньгами в ответ на скандал в "Укроборонпроме" требуют сделать украинский оборонный бюджет таким же открытым.

Правительство Украины также должно немедленно профинансировать полный аудит "Укроборонпрома" и рассекретить Государственный оборонный заказ в максимально возможном объеме. Это будет способствовать прозрачности и борьбе с коррупцией в оборонном секторе,

– заявила посол США в Украине Мари Йованович.



Мари Йованович

Провести аудит на предприятиях "Укроборонпрома" уже пытались, но дело стоит на месте. И не только из-за секретности. Руководители оборонного сектора сами не знают всего объема хранимого имущества на многочисленных складах их предприятий.

Читайте также: Как избавиться от коррупции в "Укроборонпроме": мнение эксперта

"После развала Советского Союза имущество было, а система учета материальных ресурсов, фактически, не существовала. Она была уничтожена, потому что она существовала только в системе Советского Союза", – пояснил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Что нужно изменить в оборонке

Чтобы действительно навести порядок в гигантском концерне, его необходимо изменить кардинально.

Отделить оттуда стратегические производственные мощности и их разбить на 5-6 направлений. Сделать из них холдинги государственные. Подчинить их Кабинету Министров напрямую. Назначить через прозрачную процедуру руководителей, членов наблюдательных советов. Это путь и к контролю, и к развитию,

– подытожил военный эксперт, директор фонда "Свободная Украина" Виктор Плахута.

На Западе оборонные заказы давно успешно выполняют частные компании. Как например легендарные американские военные автомобили Humvee и винтовки Barrett для армии США.

Эксперты говорят, чтобы достичь результата, Украине нужно:

Максимально открыть бюджеты. Приватизировать все убыточные и неэффективные предприятия оборонки. Остальные – объединить и напрямую подчинить Кабмину. Провести аудит всего сектора. В конце "Укроборонпром" вообще распустить как ненужную организацию.

Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"?

В начале войны на Донбассе группа людей вступила в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти в российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Накручивали цену в разы и по сговору с "Укроборонпромом" продавали эти запчасти на заводы госконцерна.



По данным журналистов, в группу входят заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (уже уволен с должности), его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



Центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Группа заработала более четверти миллиарда гривен на этих сделках. Значительную часть денег раздали на взятки и "откаты". Младший Гладковский отвечал за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает сейчас, что ничего об этом не знал.