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      Укроборонпром прострелил броню БТР-4, в которой ранее нашли дыры: что из этого получилось: видео

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      Корпуса БТР-4, в которых нашли дыры, успешно прошли испытания стрельбой / фото: Минобороны

      Харьковское конструкторское бюро провело открытые испытания сварных соединений брони для БТР-4. Ранее в Укроборонпроме разгорелся скандал, поскольку броню передали конструкторам с большим недостатком и дырками, которые можно прострелить.

      Во время испытаний броня не была прострелена ни разу. Это подтверждает ее устойчивость и пригодность для изготовления будущих партий, сообщает Укроборонпром.

      Важно! Украинской армии хотели поставлять БТР-4 с решетом вместо брони: фото и видео

      Испытывали сварные соединения корпуса с той самой скандальной партии, из-за которой Укроборонпром организовал масштабную проверку. В частности, испытывали два типа соединений – с укрепляющей наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения наплавки.

      Обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями калибра Б-32 из пулемета. Оба типа соединений выдержали обстрел и не были пробиты.

      Испытания корпусов брони БТР-4: смотрите видео

      По сообщению госконцерна, это свидетельствует, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям противопулевой стойкости сварных соединений.

      Так же было установлено, что наплавка не влияет на бронестойкость корпусов, поэтому производителю рекомендуют исключить этот тип работ. Это должно сэкономить деньги государству и время производителю.

      Результаты испытания корпусов БТР-4: смотрите фото

      Стрельба по брони: реальная проверка или лотерея

      Вряд ли Укроборонпром будет подставлять жизнь и здоровье украинских бойцов под угрозу, впрочем, издание Defense Express, которое и сообщало о дырявых корпусах брони, утверждает, что такой вид испытания является скорее лотереей.

      Журналисты ссылаются на исследования научно-исследовательского института вооружения ВСУ, который отмечает, что "высокий уровень структурной и механической неоднородности получаемых сварных соединений вносит в такие испытания довольно большую вероятностную составляющую".

      Институт утверждает, что в этом случае для обеспечения гарантированной защиты личного состава бронеавтомобиля вынужденным конструкторским решением может быть только увеличение запаса по толщине бронированной стали.

      Обратите внимание: Дырявые корпуса БТР-4 для войска: на уже готовой технике обнаружили такой же брак

      Впрочем, это повлечет за собой определенные негативные последствия, среди которых, в частности, рост массы БТР, что влияет на характеристики проходимости и подвижности.

      Дырявые корпуса брони для БТР-4: коротко

      Первые три бронированные корпуса, которые "Лозовский кузнечно-механический завод" поставил харьковским конструкторам, имели явные признаки брака. Специалисты утверждают, что в случае с этим недостатком речь идет не об обычном "проваре", а о пустотах под тонкими слоями металла и трещинах, которые едва прячутся под краской.

      Более того, корпуса брони в таком состоянии, что на них даже нельзя будет установить узлы и агрегаты. Как утверждают журналисты, для этого их еще предстоит "допиливать напильником".

      Когда скандал приобрел огласку, Министерство обороны прекратило принимать этот образец бронетранспортеров, а Укроборонпром устроил большую проверку.

      Бракованные корпуса брони для БТР-4: смотрите фото

      Что известно о БТР-4?
      БТР-4 "Буцефал" – полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Украине Харьковским конструкторским бюро. Предназначен для транспортировки бойцов механизированных подразделений и огневой поддержки в бою.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Скандал Вооруженные силы Украины Укроборонпром Міністерство оборони України Оружие
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