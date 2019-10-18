"Укроборонпром" уволил главу "Киевского бронетанкового": через конкурс ищут нового

"Укроборонпром" уволил Вадима Шкавро с должности руководителя "Киевского бронетанкового завода". Одновременно был объявлен конкурс на должность нового руководителя одного из крупнейших госпредприятий Украины.

На время поиска нового руководителя исполняющим эти обязанности назначили Владимира Синявского, который ранее работал заместителем Шкавро, сообщает ГП "Укроборонпром".

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Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозы невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения,

– объяснили отставку предыдущего руководителя в "Укроборонпроме".

При поиске нового руководителя для потенциальных кандидатов уже сформирован целый ряд требований:

сформировать и утвердить долгосрочную стратегию развития и дорожную карту ее реализации;

провести реформирование модели управления бизнесом и осуществить трансформацию организационной структуры;

провести модернизацию производственной базы предприятия;

обеспечить внедрение качественно новых систем управления в компании, что позволит создать бизнес, в котором производственная культура и процессы будут на уровне международных стандартов;

разработать и последовательно воплотить план мероприятий по снижению издержек и повышению эффективности бизнес-процессов;

создать профессиональную команду функциональных "лидеров изменений", способных обеспечить эффективное внедрение стратегии организации и прохождения через все этапы реформирования;

достичь планового уровня прибыльности, финансовой стабильности и эффективности использования активов.

Все желающие возглавить бронетанковый завод могут подавать свои кандидатуры до 8 ноября 2019 года.

Что известно про "Киевский бронетанковый завод"?"Киевский бронетанковый завод" – одно из крупнейших государственных предприятий Украины, которое выполняет военные заказы для Национальной гвардии и Вооруженных сил. Предприятие также имеет экспортные контракты с рядом стран: Мьянма, Таиланд, ОАЭ, Казахстан, Судан, Нигерия, Чад.



"Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовлении запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.