"Укроборонпром" все знал, но воротнички мальчиков должны оставаться белыми – автор расследования

Журналистка программы "Наши деньги" и автор расследования Леся Иванова в программе "Что это было?" рассказала, почему в "Укроборонпроме" все знали детали происхождения и поставки некачественных запчастей для военной техники.

О "мальчиках" в схемах и документации

– Коррупционные схемы в "Укроборонпроме" – это особо и не схемы. В "Укроборонпроме" все знали детали происхождения и поставки. Они проворачивали схемы не для того, чтобы все было легально, а для того, чтобы все якобы прошло по контракту. Не надо было никого обманывать. Все все знали.

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– "Белые воротнички" мальчиков должны были оставаться белыми. Поэтому были документы, все было оформлено, они проходили по бухгалтерии.

– Когда мы выпустили первую часть расследования, мы еще не говорили о контрабанде. Тогда еще был вопрос, поставлялись ли эти детали вообще. Возможно, это была просто бестоварка и слив денег с заводов. Нам на заводах доказывали, что поставки были, показывали фотографии приемки, военные журналы, накладные. Нам доказывали, что по документам все четко. Однако мы понимали, что на бумаге это одна история, а в реальности совсем другое.

О некачественных запчастях

Еще два года назад журналистам попал документ из приемного пункта Киевского бронетанкового завода, где были претензии к поставщику. Работники завода составляли огромный перечень деталей, которые привезли не на ту модель БТР. Часть из них можно было попробовать переделать, подкрутить, подправить, но не все. Ведь они разукомплектованы, иногда это б/у, и часть деталей невозможно проверить на работоспособность.

Работники рассказывали нам, что приезжала машина и высыпала гору металла. Тогда приходили их специалисты и говорили: "Вот это, вот это и вот это мы забираем! Остальное везите и меняйте, потому что оно не подходит!". Это все был хлам, который не приспособишь на нужную машину, или не можешь проверить. Ситуация вообще напоминает секонд-хенд,

– рассказала журналистка Леся Иванова.

Понятно, что завод не принимал совсем плохое качество. Они требовали замены, или требовали ремонта, если это возможно. Получив переписку, журналисты увидели гораздо больше похожих претензий. Киевский бронетанковый завод неоднократно выставлял претензии: "мы проверили раздаточные коробки, а они протекают", или "на гайках сбитая резьба и они сами выкручиваются".

Завод не мог поставить неработающую деталь на танк, который бы отправили потом в АТО или на один из международных контрактов. Работники просили заменить части плохого качества, но из-за этого сроки производства оттягивались.

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Что известно о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины?

Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Сделки организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из таких фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко.

Видео: расследование Bihus.Info о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"