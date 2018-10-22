"Укроборонпром" як чинник утилізації "русского мира"

Країна, що воює, має чи не єдиний позитивний маркер, порівняно із мирними територіями, – стимул до стрімкого розвитку військових та оборонних технологій. Наразі український ОПК опановує маркетинговий тренд щодо експорту продукції і послуг із грифом "перевірено війною".

Нашу зброю успішно застосовують на Донбасі проти регулярних частин РФ та кремлівських найманців. Фактично вона є найуспішнішим у світі утилізатором так званого "русского мира". Відтак, українські озброєння стають дедалі цікавішими для нових і перевірених часом партнерів.

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Така цікавість має кілька ринкових вимірів, – пояснює генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін.

"По-перше, багато країн потребують недорогої надійної зброї, яку здатна запропонувати Україна. По-друге, наш внутрішній ринок зростає і стає привабливішим для світових виробників, зацікавлених постачати сюди техніку, обладнання або комплектуючі. І, по-третє, Україна наразі стає перспективним світовим плацдармом для просування інновацій. Бажання перемогти змушує український ОПК підвищувати інноваційний індекс своєї продукції. А це відповідно посилює потенціал України як суб'єкта міжнародної промислової кооперації", – наголошує Букін.

За рік-два відчутно збільшилася кількість європейських партнерів Укроборонпрому, які інвестують або готові інвестувати у вітчизняні наукові школи і технології, аби досягти нової якості продукції. Їхня мета – задовольнити потреби власних збройних сил і створити разом з Україною перспективні зразки для просування на ринки третіх країн.

Війна є викликом, що змусив трансформуватися наш досі неповороткий ОПК. Сьогодні підприємства Укроборонпрому разом із десятками приватних виробників значно швидше, аніж раніше, розширюють виробничі лінійки, опановуючи нові інноваційні зразки техніки та озброєнь.

Геополітична ситуація, в якій опинилася Україна, дозволяє випробовувати новітні озброєння просто на полі бою, вносити конструктивні корективи, досягати заплановані ТТХ і ставити дослідні зразки на конвеєр.

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Попри суспільну зневіру і отруту "зради" розвиток вітчизняного ОПК можна оцінювати із стриманим оптимізмом. Збережено традиційно сильні позиції у низці напрямків ОПК, приміром у високоточних озброєннях, бронетехніці, авіаремонті, зв'язку та РЛС. Практично у кожній із цих галузей маємо успішні приклади міжнародної кооперації. Адже можливість прискореного мілітарного прогресу приваблює в Україну "мирні" країни, особливо ті, де гостро реагують на п'яне гупання російського чобота.

У результат маємо результативні напрацювання із ОПК Польщі й країн Балтії. Просувається виробнича кооперація із Туреччиною та низкою країн Перської затоки. До нас приглядаються і давні друзі із Таїланду, Пакистану, Азербайджану, Індонезії…

Чимало партнерів розглядають Україну як стартовий майданчик для найкоротшого спільного заходу на маржинальні ринки інноваційної продукції. Вони прагнуть рухатися у тренді "перевірено війною" і здатні в це інвестувати. А Україна готова разом із ними здобувати інновації, аби стати сильнішою.

Міжнародна виставка "Зброя і безпека-2018", що відбулася у Києві у жовтні, засвідчила безпрецедентну зацікавленість до українського ОПК. Близько 500 компаній із України та 18 країн світу представили тут власну продукцію й послуги. Багато з них не приховують бажання системно працювати з Україною.

У рамках форуму ДК "Укроборонпром" уклав кілька принципових міжнародних угод. Зокрема, із представниками Туреччини, Молдови й Чехії. Окремої уваги вимагає розвиток взаємин із чеською компанією "EXCALIBUR". Підписаний між нею та Укроборонпромом Меморандум можна розглядати як місток між нашим ОПК і технологіями світових виробників.

Адже чехи є країною НАТО і представляють потужний оборонний холдинг, спроможний інвестувати в інновації українського ОПК і досягати синергії зусиль в окремих проектах.

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Для нас критично важливо знаходити у Європі стратегічних партнерів. Насамперед через зловісне неформальне ембарго на надання Україні летальних озброєнь, оборонних технологій і промислового обладнання. Наразі ключові країни Європи – Німеччина, Велика Британія, Франція, Швейцарія, тощо штучно стримують ВТС із Україною. У них практично нереально закупити, приміром, обладнання для наших оборонних підприємств. І тому шукаємо його у Туреччині чи Південній Кореї.

Укладання угоди із EXCALIBUR можна розглядати як зміцнення нашого ОПК на стратегічному європейському ринку. Таке партнерство суттєво посилює позиції України, підкреслюючи безглуздість і безпідставність ембарго.

Це дозволяє Україні забезпечити критичний імпорт для власного виробництва й опанувати виробництво нових зразків. Частину із цих озброєнь чехи, до речі, представили на київському оборонному форумі. Поширення таких контактів дозволить Україні залучити доступне європейське фінансування у дослідно-конструкторські роботи, профінансувати виготовлення перспективних зразків і запустити їх у серію.

Це – необхідний крок до активного трансферу в Україну європейських технологій. Він наблизить підприємства концерну до стандартів НАТО, а Україну – до перемоги.

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