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Укробронпром вернет к жизни "Объект 477А1" "Нота"?

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Объект 477А1
Объект 477А1 "Нота" Оружие / Pikabu

Сегодня "Укробронпром" удивил сообщением о том, что "Харьковское конструкторское бюро им. А. Морозова", входящая в состав ГК "Укроборонпром", проводит работы по созданию боевых машин нового поколения, которые должны поступить на вооружение украинской армии в 2020-х годах. Речь идет о боевой машине пехоты и новом танке.

И если про БМП, получившей обозначение "У" нам немного рассказали, показав его визуализацию и представив ТТХ, то про новый ОБТ известно лишь то, что его экипаж будет состоять из двух человек, а мощность двигателя для этой боевой машины составит 1500 л.с.

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Что же, новости, конечно, весьма позитивные, но насколько бы я сильно не верил в светлое будущее нашего ВПК, я живу в сегодняшних реалиях с осознанием возможностей оного для создания абсолютно новой боевой машины, что называется – с нуля. И, откровенно говоря, создание современного ОБТ с совершенно иной концепцией, нежели советские аналоги, нашему ВПК не по плечу, а вот использование имеющихся наработок – это самое оно!

Говоря же про новый ОБТ, у которого будет всего два члена экипажа и для которого будет создаваться новый, мощный двигатель, на ум тут же приходит старый и, похоже, не забытый "Объект 477А1" "Нота".

Дело в том, что "Нота" для своего времени оказалась настолько передовой, что значительную часть задуманного невозможно было реализовать из-за отсутствия на тот момент необходимых технологий. По сути, даже три члена экипажа представляли собой тогда временное явление из-за отсутствия возможности реализации всех автоматизированных процессов.

Что же, если "Нота" выходит из забытья – это отличная новость. Проект и действительно интересный и даже на сегодняшний день – передовой. Но все же хотелось бы верить, что от слов и вправду перейдут к делу, возрождая славное имя нашего танкостроения.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Публикации Вооруженные Силы Украины Укроборонпром
Источник: 24 Канал
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