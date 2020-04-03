Укрпочта будет приносить домой соцвыплаты, продукты и лекарства: список услуг
Укрпочта поощряет клиентов оставаться дома и пользоваться основными услугами компании через почтальонов или онлайн. В частности, домой будут доставлять пенсию и соцвыплаты, а тем, кто не может пойти в магазин, продукты.
Почтальоны будут приходить к клиентам в масках и перчатках, указано на сайте компании.
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Через почтальонов и онлайн можно получить следующие услуги:
- получить пенсию и социальные выплаты;
- оплатить коммунальные платежи;
- заказать лекарства;
- оформить онлайн-подписку;
- получить почтовый перевод "С карты домой";
- заказать продукты и другие товары широкого потребления;
- купить товары из интернет-магазинов.
Для того, чтобы заказать услуги, нужно узнать, какой почтальон обслуживает дом:
- заполнить онлайн-форму;
- позвонить в контакт-центр 0800300545 и нажать цифру 9.
Также услуги онлайн можно заказать через сайт или мобильное приложение.
Укрпочта предлагает ближе познакомиться с почтальонами / Фото Укрпочты
В марте Укрпочта уже сообщала о предоставлении некоторых услуг через почтальонов. В частности, речь идет о партнерстве с Liki24.com – бесплатной доставкой лекарств на время карантина (кроме областных центров). С 24 марта и до окончания карантина также ввели услугу бесплатной доставки посылок в больницы. С конца марта есть возможность заказать продукты и оплатить коммунальные услуги через почтальонов. Также Укрпочта пообещала бесплатно хранить почтовые отправления на время карантина.
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