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      Укрпочта будет приносить домой соцвыплаты, продукты и лекарства: список услуг

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      Почтальоны будут приходить в масках / Версії

      Укрпочта поощряет клиентов оставаться дома и пользоваться основными услугами компании через почтальонов или онлайн. В частности, домой будут доставлять пенсию и соцвыплаты, а тем, кто не может пойти в магазин, продукты.

      Почтальоны будут приходить к клиентам в масках и перчатках, указано на сайте компании.

      К теме Укрпочта планирует объявить конкурс на более 3000 рабочих мест

      Через почтальонов и онлайн можно получить следующие услуги:

      • получить пенсию и социальные выплаты;
      • оплатить коммунальные платежи;
      • заказать лекарства;
      • оформить онлайн-подписку;
      • получить почтовый перевод "С карты домой";
      • заказать продукты и другие товары широкого потребления;
      • купить товары из интернет-магазинов.

      Для того, чтобы заказать услуги, нужно узнать, какой почтальон обслуживает дом:

      • заполнить онлайн-форму;
      • позвонить в контакт-центр 0800300545 и нажать цифру 9.

      Также услуги онлайн можно заказать через сайт или мобильное приложение.

      Укрпочта предлагает ближе познакомиться с почтальонами / Фото Укрпочты

      В марте Укрпочта уже сообщала о предоставлении некоторых услуг через почтальонов. В частности, речь идет о партнерстве с Liki24.com – бесплатной доставкой лекарств на время карантина (кроме областных центров). С 24 марта и до окончания карантина также ввели услугу бесплатной доставки посылок в больницы. С конца марта есть возможность заказать продукты и оплатить коммунальные услуги через почтальонов. Также Укрпочта пообещала бесплатно хранить почтовые отправления на время карантина.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Продукты Пенсия Укрпошта
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