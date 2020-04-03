Укрпочта будет приносить домой соцвыплаты, продукты и лекарства: список услуг

Укрпочта поощряет клиентов оставаться дома и пользоваться основными услугами компании через почтальонов или онлайн. В частности, домой будут доставлять пенсию и соцвыплаты, а тем, кто не может пойти в магазин, продукты.

Почтальоны будут приходить к клиентам в масках и перчатках, указано на сайте компании.

К теме Укрпочта планирует объявить конкурс на более 3000 рабочих мест

Через почтальонов и онлайн можно получить следующие услуги:

получить пенсию и социальные выплаты;

оплатить коммунальные платежи;

заказать лекарства;

оформить онлайн-подписку;

получить почтовый перевод "С карты домой";

заказать продукты и другие товары широкого потребления;

купить товары из интернет-магазинов.

Для того, чтобы заказать услуги, нужно узнать, какой почтальон обслуживает дом:

заполнить онлайн-форму;

позвонить в контакт-центр 0800300545 и нажать цифру 9.

Также услуги онлайн можно заказать через сайт или мобильное приложение.

Укрпочта предлагает ближе познакомиться с почтальонами / Фото Укрпочты

В марте Укрпочта уже сообщала о предоставлении некоторых услуг через почтальонов. В частности, речь идет о партнерстве с Liki24.com – бесплатной доставкой лекарств на время карантина (кроме областных центров). С 24 марта и до окончания карантина также ввели услугу бесплатной доставки посылок в больницы. С конца марта есть возможность заказать продукты и оплатить коммунальные услуги через почтальонов. Также Укрпочта пообещала бесплатно хранить почтовые отправления на время карантина.