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      Укрпочта не будет повышать тарифы на доставку международных отправлений

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      Тарифы на доставку международных отправлений не будут повышать / ukrposhta.ua

      Укрпочта приняла решение не прекращать отправку из Украины. Там также решили не менять тарифы, несмотря на растущие расходы.

      Об этом написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в фейсбук.

      Актуально Укрпочта будет приносить домой соцвыплаты, продукты и лекарства: список услуг

      По его словам, расходы на транспортировку почты в страну назначения выросли вдвое, а то и втрое. В то же время Укрпочта не будет отменять действие программы лояльности для экспортеров.

      Все скидки будут сохранены. Эти десятки миллионов гривен – это наш вклад в поддержку малого и среднего бизнеса, работа которого зависит от стабильной доставки Укрпочты,
      – заявил Смелянский.

      Он добавил, что в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения в Украине Укрпочта намерена ввести другие пути доставки:

      • грузовые рейсы Turkish Airlines 4-5 раз в неделю,
      • транзит с "Элерон" и AirBaltic для пересылки в Европу и США.

      Смелянский отметил, что сейчас на территории Украины почти нет остатков неотправленной почты. По его данным, Укрпочта наладила сообщение с ключевыми странами Латинской Америки, Африки и Океании. А проблемными остаются направления Австралии и маленьких островных государств.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Тарифы Укрпошта
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