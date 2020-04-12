Укрпочта не будет повышать тарифы на доставку международных отправлений

Укрпочта приняла решение не прекращать отправку из Украины. Там также решили не менять тарифы, несмотря на растущие расходы.

Об этом написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в фейсбук.

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По его словам, расходы на транспортировку почты в страну назначения выросли вдвое, а то и втрое. В то же время Укрпочта не будет отменять действие программы лояльности для экспортеров.

Все скидки будут сохранены. Эти десятки миллионов гривен – это наш вклад в поддержку малого и среднего бизнеса, работа которого зависит от стабильной доставки Укрпочты,

– заявил Смелянский.

Он добавил, что в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения в Украине Укрпочта намерена ввести другие пути доставки:

грузовые рейсы Turkish Airlines 4-5 раз в неделю,

транзит с "Элерон" и AirBaltic для пересылки в Европу и США.

Смелянский отметил, что сейчас на территории Украины почти нет остатков неотправленной почты. По его данным, Укрпочта наладила сообщение с ключевыми странами Латинской Америки, Африки и Океании. А проблемными остаются направления Австралии и маленьких островных государств.