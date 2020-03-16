Укрпочта, Новая почта и Rozetka присоединятся к развозке продуктов в условиях карантина

Владимир Зеленский рассказал о том, как власть собирается организовать поставки продовольствия одиноким людям на время строгих ограничений из-за коронавируса. Он отметил, что уже работают над созданием целой логистической структуры.

В эту систему войдут ведущие компании Украины. Об этом Зеленский рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Мы уже разработали вместе с Розеткой, ритейлерами, Укрпочтой, Новой почтой целую структуру. Для того, чтобы люди, которым нужна помощь, получили продукты и необходимое,

– отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что будут собираться данные о тех, кому нужна помощь. Это будут не только пожилые люди, но и, например, одинокие матери с детьми, люди с ограниченными возможностями. Над разработкой этой системы уже работают.

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