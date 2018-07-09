"Укрпочта" порадовала приятными новостями пользователей iPhone

Украинский государственный оператор почтовой связи "Укрпочта" запустил собственное мобильное приложение для операционной системы iOS, которое разработала компания Apple. Поэтому пользователи iPhone'ов прямо в своем смартфоне получили доступ к многочисленным сервисам, касающихся почтовых доставок и отправлений.

Об этом компания заявила на своем официальном сайте.

Читайте также: "Укрпочта" запустила канал экспресс-доставки товаров из Китая

Как подчеркивается, бета-версию мобильного приложения "Укрпочта" презентовала еще 12 апреля, однако оно было доступно только для операционной системы Android.

До сегодняшнего дня эту мобильную программу успели испытать более 20 тысяч человек, а в целом почти 1,5 тысячи клиентов оператора пользуются этим приложением ежедневно.

Созданием мобильного приложения занималась команда "Укрпочты" и партнер по диджитализации маркетинга – IT-компания D2.

"Укрпочта" запустила мобильное приложение для іPhone

Что предлагает мобильное приложение от "Укрпочты":

– расчет стоимости доставки по Украине или за границу (калькулятор построен таким образом, что можно сравнить стоимость и сроки пересылки различных видов доставки и выбрать самый удобный вариант);

– оформление отправления;

– наблюдение за отправлениями;

– push-уведомления об изменении статуса в реальном времени;

– адреса отделений "Укрпочты";

– список всех индексов в Украине;

– перевод денег как между картами, так и с карты в отделение "Укрпочты";

– услуга "С карты домой" – перевод денег в любой населенный пункт Украины;

– создание собственной почтовой марки.

Функции мобильного приложения от "Укрпочты"

"Мы прислушались к пожеланиям, полученным во время тестирования бета-версии для операционной системы Android, поэтому благодаря измененной архитектуре, приложение будет значительно меньше весить для обеих операционных систем. Это важно для пользователей, ведь они стараются держать все полезные сервисы под рукой, и не перезагружать память смартфона. Кроме того дизайн приложения был адаптирован к привычному для iOS виду", – рассказал Владимир Демьяненко, CEO компании D2.

В зависимости от операционной системы устройства приложение от "Укрпочты" можно загрузить как на Apple Store, так и на Google Play.

К слову, собственное мобильное приложение недавно представило МВД Украины. Благодаря программе, в частности, можно оценить работу полиции Украины.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно