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      Укрпочта повышает тарифы: на сколько именно, с какого числа и на какие услуги

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      Укрпочта: тарифы 2020 – цены на услуги с 1 января 2020
      Укрпочта ввела изменения в тарифы / ua.news

      С 1 января 2020 года стоимость услуг по пересылке Укрпочтой простой письменной корреспонденции и простых бандеролей возрастет. В частности, на 12,5% для неприоритетных и на 10% для приоритетных отправлений.

      Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Решение комиссии касалось утверждении предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи, пишет Интерфакс-Украина.

      Важно: Что будет с убыточной Укрпочтой

      Изменения в тарифах Укрпочты с 1 января 2020 года:

      ► Стоимость пересылки простой письменной корреспонденции весом до 50 граммов вырастет:
      – с 8 до 9 гривен за неприоритетные;
      – с 10 до 11 гривен за приоритетные.

      ► Стоимость пересылки простой письменной корреспонденции весом от 1 до 2 килограммов возрастет:
      – с 32 до 36 гривен за неприоритетные;
      – с 40 до 44 гривен за приоритетные.

      ► Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 граммов возрастет:
      – с 12 до 13,5 гривны за неприоритетные;
      – с 15 до 16,5 гривны за приоритетные.

      ► Стоимость услуг по пересылки простых бандеролей весом до от 2 до 3 килограммов возрастет:
      – с 40 до 45 гривен за неприоритетные;
      – с 50 до 55 гривен за приоритетные.

      Предельная стоимость пересылки рекомендованных отправлений вырастет на 14,2% – с 7 до 8 гривен.

      Важно: стоимость почтовых отправлений за границу останется такой же, как и в 2019 году.

      Читайте также: Тем временем Зеленский пообещал, что украинцы не будут платить за комуслуги 50-80% от дохода семьи

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Деньги Тарифы Укрпошта
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