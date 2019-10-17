Укрпочта повышает тарифы: на сколько именно, с какого числа и на какие услуги

С 1 января 2020 года стоимость услуг по пересылке Укрпочтой простой письменной корреспонденции и простых бандеролей возрастет. В частности, на 12,5% для неприоритетных и на 10% для приоритетных отправлений.

Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Решение комиссии касалось утверждении предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи, пишет Интерфакс-Украина.

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Изменения в тарифах Укрпочты с 1 января 2020 года:

► Стоимость пересылки простой письменной корреспонденции весом до 50 граммов вырастет:

– с 8 до 9 гривен за неприоритетные;

– с 10 до 11 гривен за приоритетные.

► Стоимость пересылки простой письменной корреспонденции весом от 1 до 2 килограммов возрастет:

– с 32 до 36 гривен за неприоритетные;

– с 40 до 44 гривен за приоритетные.

► Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 граммов возрастет:

– с 12 до 13,5 гривны за неприоритетные;

– с 15 до 16,5 гривны за приоритетные.

► Стоимость услуг по пересылки простых бандеролей весом до от 2 до 3 килограммов возрастет:

– с 40 до 45 гривен за неприоритетные;

– с 50 до 55 гривен за приоритетные.

Предельная стоимость пересылки рекомендованных отправлений вырастет на 14,2% – с 7 до 8 гривен.

Важно: стоимость почтовых отправлений за границу останется такой же, как и в 2019 году.

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