Укрпочта снова принимает отправления в Китай
С 26 февраля Укрпочта восстанавливает прием отправлений в Китай. Компания не доставляла туда посылки в течение 2 недель.
О восстановлении доставки отправлений из Украины в Китай информирует пресс-служба Укрпочты.
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С 26 февраля возобновляем прием всех видов экспортных отправлений в Китай,
– говорится в сообщении.
В Укрпочте добавили, что это стало возможным благодаря помощи Посольства Китая в Украине. Пока никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет.
В то же время импортные отправления из Китая в и дальше доставляют в Украину. Но из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний посылки могут идти в Украину дольше.
Что было раньше? Укрпочта с 12 февраля временно останавливала прием всех видов отправлений в Китай из-за эпидемии коронавируса в стране. Однако те посылки, которые приняли до 11 февраля, доставили.