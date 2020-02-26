Укрпочта снова принимает отправления в Китай

С 26 февраля Укрпочта восстанавливает прием отправлений в Китай. Компания не доставляла туда посылки в течение 2 недель.

О восстановлении доставки отправлений из Украины в Китай информирует пресс-служба Укрпочты.

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С 26 февраля возобновляем прием всех видов экспортных отправлений в Китай,

– говорится в сообщении.

В Укрпочте добавили, что это стало возможным благодаря помощи Посольства Китая в Украине. Пока никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет.

В то же время импортные отправления из Китая в и дальше доставляют в Украину. Но из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний посылки могут идти в Украину дольше.

Что было раньше? Укрпочта с 12 февраля временно останавливала прием всех видов отправлений в Китай из-за эпидемии коронавируса в стране. Однако те посылки, которые приняли до 11 февраля, доставили.



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