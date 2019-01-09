"Укрпочта" сообщила о возможных задержках с доставкой в некоторых городах Украины

"Укрпочта" предупредила своих пользователей о возможных задержках с доставкой почты в связи с осложненными погодными условиями.

Об этом говорится на сайте "Укрпочты".

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"По состоянию на 11.00 9 января 2019 года возможны задержки доставки почты", – говорится в сообщении.

Задерживать доставку могут в таких областях Украины:

Днепропетровской Кировоградской Харьковской Днепропетровской Полтавской Луганской Запорожской Черкасской

Кроме того, в аэропорту Борисполь из-за большого количества авиагрузов и почты ситуация с обработкой международных отправлений из Украины усложняется. "Также осложняется ситуация с доставкой ранее направленной из Украиной почты из-за проблем в почтовых департаментах Италии, Франции, Австралии и Канады", – отметила пресс-служба "Укрпочты" в сообщении относительно международных отправлений.

Напомним, с 1 января 2019 года ПАО "Укрпочта" повысит тарифы на доставку писем и отправлений в среднем на 15%. В частности, стоимость пересылки неприоритетных писем весом до 3 килограммов вырастет на 14,3%, а приоритетных – на 11,1%.