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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Укрпочта" заявила о сотрудничестве с интернет-магазином Rozetka

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"Укрпочта" начала сотрудничество с Rozetka
"Укрпочта" начала сотрудничество с Rozetka / 24tv.u

ПАО "Укрпочта" начала сотрудничество с интернет-супермаркетом Rozetka и интернет-магазином F.ua.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" в Facebook.

В первые дни сотрудничество проходило в тестовом режиме, "Укрпочта" доставила более тысячи отправлений, теперь количество заказов продолжает расти. Главное ограничение – не хрупкое и не тяжелое. Срок доставки в областные центры составляет 1 день, в районные центры – 2 дня, села – 3-5 дней.

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"Укрпочта" наконец "включилась" в Розетку. Этого ждали миллионы потенциальных покупателей. Это очень важный для нас сигнал доверия со стороны рынка e-commerce", – написал Игорь Смелянский.

Компания также заявила, что "Укрпочта" начала сотрудничество с интернет-магазином F.ua, который входит в десятку лидеров-продавцов техники в Украине.

Цель сотрудничества с "Укрпочтой" – расширить аудиторию в сельской местности. По словам Смелянского, 80% отделений "Укрпочты" расположены в селах и городах с населением до двух тысяч человек, где нет банков.

Теги: Новости Украины Бизнес Интернет Транспорт
Источник: 24 Канал
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