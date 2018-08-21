"Укрпочта" заявила о сотрудничестве с интернет-магазином Rozetka

ПАО "Укрпочта" начала сотрудничество с интернет-супермаркетом Rozetka и интернет-магазином F.ua.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" в Facebook.

В первые дни сотрудничество проходило в тестовом режиме, "Укрпочта" доставила более тысячи отправлений, теперь количество заказов продолжает расти. Главное ограничение – не хрупкое и не тяжелое. Срок доставки в областные центры составляет 1 день, в районные центры – 2 дня, села – 3-5 дней.

Читайте также: "Укрпочта" выпустила марку с изображением Кузьмы "Скрябина"

"Укрпочта" наконец "включилась" в Розетку. Этого ждали миллионы потенциальных покупателей. Это очень важный для нас сигнал доверия со стороны рынка e-commerce", – написал Игорь Смелянский.

Компания также заявила, что "Укрпочта" начала сотрудничество с интернет-магазином F.ua, который входит в десятку лидеров-продавцов техники в Украине.

Цель сотрудничества с "Укрпочтой" – расширить аудиторию в сельской местности. По словам Смелянского, 80% отделений "Укрпочты" расположены в селах и городах с населением до двух тысяч человек, где нет банков.