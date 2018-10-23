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      "Укртранснафта" вернула государственную нефть и сэкономила 2 млрд гривен, – Андрей Пасишник

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      "Укртранснафта"
      "Укртранснафта" / biz.liga.net

      В нефтетранспортную систему "Укртранснафты" было возвращено 190,8 тыс. т нефти.

      Компания "Укртранснафта" закончила прием нефти с последнего, третьего, нефтеперерабатывающего завода группы Приват, где она находилась с апреля 2014 года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Андрей Пасишник, пишет "Лига.Бизнес."

      Прием последней партии нефти из Надвирнянского НПЗ (компания Нефтехимик Прикарпатья, Ивано-Франковская обл.) завершился накануне вечером.

      "Возвращение нефти осуществлялось только после подтверждения по качеству и количеству независимыми международными сюрвейерскими компаниями – Инспекторат и Сейболт", – отметил Пасишник.

      С апреля 2014 года на территории трех НПЗ группы Приват – Надвирнянском, Дрогобычском и Кременчугском находилось 385,5 тыс. тонн нефти государственной компании "Укртранснафта".

      После подписания трех мировых соглашений с НПЗ, в которых в три раза была снижена ставка оплаты за хранение, нефть удалось вернуть в государственную собственность.

      "Вместо заявленных к "Укртранснафте" тремя НПЗ исковых требований на сумму 2,888 млрд грн фактически оплачено 915,191 млн грн", – сообщил Пасишник.

      Кроме того, в мировые соглашения были включены ряд старых долговых обязательств предприятий группы Приват перед государственной компанией.

      В нефтетранспортную систему "Укртранснафты" было возвращено 190,8 тыс. т. Остальные 194,7 тыс. т по решению НАК "Нафтогаз Украины" были проданы на биржевых торгах с привязкой к котировкам Platts.

      Нефть "Уктранснафты" возвращена ей после подписания трех мировых соглашений с НПЗ Привата.

      АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины". Объем транспортировки нефти в 2017 году составил 16,034 млн т, что на 5,3% больше чем в 2016 году. Транзит вырос на 0,8% – до 13,9 млн т, поставки на НПЗ – на 49% до 2,1 млн т.

      Теги: Нафтогаз нефть
      Источник: 24 Канал
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