Укрзалізниця заплатила понад 18 мільйонів гривень штрафу
Укрзалізниця сплатила штраф у розмірі 18,3 мільйона гривень, накладений Антимонопольним комітетом. Крім того, національний перевізник припинив стягувати окрему плату за обслуговування вантажів на малодіяльних станціях.
Источник:Антимонопольний комітет
Укрзалізниця намагалася оскаржити рішення АМКУ у суді, але Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позовних вимог. Наразі триває апеляційне провадження.
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За що оштрафували Укрзалізницю
Раніше Укрзалізниця самостійно запровадила термін "малодіяльна вантажна станція" і стягував окрему плату за додаткову послугу Укрзалізниці з подачі вагонів на ці станції.
На основі створеного переліку станцій Укрзалізниця одноосібно ініціювала підписання зі своїми клієнтами додаткових угод до договорів про надання послуг з перевезення вантажів з або на малодіяльні станції,
– пояснили в АМКУ.
У Комітеті наголосили, що підписання цієї угоди було безальтернативною умовою надання клієнтам залізниці послуг перевезень. А це, своєю чергою, створювало нерівні умови отримання послуги.
За даними АМКУ, Укрзалізниця стягувала підвищену оплату за обслуговування малодіяльних станцій із січня 2019 року до вересня 2020 року.
Цю послугу неможливо було б запровадити за умов значної конкуренції на ринку, адже клієнти могли б відмовитись від підписання додаткової угоди. У 2018-2020 роках компанія займала 100% монопольне становище,
– додали в АМКУ.
Зрештою, УЗ сплатила накладений Комітетом штраф та припинила стягування додаткової плати за обслуговування вантажів на малодіяльних станціях.
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