Укрзализныця назвала причину аварии с "Интерсити+" на Днепропетровщине: уволили 6 работников
Укрзализныця завершила служебное расследование относительно аварии с поездом "Интерсити+" Киев — Запорожье. Инцидент произошел в конце марта 2021 года. Причиной стала халатность работников.
Источник:Укрзализныця
Сразу после аварии их отстранили от работы. 16 апреля в руководстве компании решили уволить 6 руководителей Приднепровской железной дороги.
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Что известно о внутреннем расследовании
Причиной аварии на железной дороге, в результате которой сошли с рельсов 6 вагонов поезда Киев – Запорожье, стала халатность работников.
В ходе расследования подтвердились вероятные причины – выявили грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.
Укрзализныця не будет терпеть грубых нарушений и служебной халатности в своей работе. Все виновные в этом досадном случае понесут заслуженное наказание,
— отметил временный глава правления Укрзализныци Иван Юрик.
Он заверил, что Укрзализныця будет бороться с нарушениями и "обеспечит высокий уровень безопасности железнодорожных перевозок".
Известно кого уволили
Уволили 6 работников – от заместителя до бригадира. Этот список указан на сайте Укрзализныци:
- главный инженер структурного подразделения "Служба пути",
- начальник и заместитель структурного подразделения "Запорожская дистанция пути";
- мастер, исполнявший обязанности главного инженера дистанции пути;
- старший мастер структурного подразделения "Запорожская дистанция пути";
- бригадир того же подразделения.
Дополнительно указано, что расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.
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Что известно об аварии
- Авария произошла 29 марта около 15 часов в Днепропетровской области.
- Поезд "Интерсити+" следовал по маршруту Киев – Запорожье.
- 6 вагонов сошли с рельсов, но никто не пострадал.
- Его полностью подняли только вечером, а движение полностью восстановили лишь на следующий день.
- По факту халатности открыто уголовное производство.
- Сумма ущерба пока не известна – в ведомстве все еще подсчитывают убытки.
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