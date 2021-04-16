Укрзализныця завершила служебное расследование относительно аварии с поездом "Интерсити+" Киев — Запорожье. Инцидент произошел в конце марта 2021 года. Причиной стала халатность работников.

Сразу после аварии их отстранили от работы. 16 апреля в руководстве компании решили уволить 6 руководителей Приднепровской железной дороги.

Предыстория Появилось видео момента крушения поезда "Интерсити" под Запорожьем

Что известно о внутреннем расследовании

Причиной аварии на железной дороге, в результате которой сошли с рельсов 6 вагонов поезда Киев – Запорожье, стала халатность работников.

В ходе расследования подтвердились вероятные причины – выявили грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

Укрзализныця не будет терпеть грубых нарушений и служебной халатности в своей работе. Все виновные в этом досадном случае понесут заслуженное наказание,

— отметил временный глава правления Укрзализныци Иван Юрик.

Он заверил, что Укрзализныця будет бороться с нарушениями и "обеспечит высокий уровень безопасности железнодорожных перевозок".

Известно кого уволили

Уволили 6 работников – от заместителя до бригадира. Этот список указан на сайте Укрзализныци:

главный инженер структурного подразделения "Служба пути",

начальник и заместитель структурного подразделения "Запорожская дистанция пути";

мастер, исполнявший обязанности главного инженера дистанции пути;

старший мастер структурного подразделения "Запорожская дистанция пути";

бригадир того же подразделения.

Дополнительно указано, что расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.

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Что известно об аварии