"Укрзализныце" необходимо стабилизировать свою работу, – нардеп

Государственный монополист "Укрзализныця" допускает массу ошибок в своей деятельности, которые приводят к серьезным последствиям, поэтому работу УЗ необходимо стабилизировать.

Об этом сообщил в Верховной Раде народный депутат Владимир Гусак, о чем поделился на своей странице в Facebook.

"Сегодня есть проблемы на многих направлениях. Часто возникают "пробки" в направлении западных пограничных переходов Украины, когда отгруженная и в основном оплаченная продукция не может доехать до потребителя. Начали уменьшаться фактические перевозки в направлении Мариуполя. По всей стране возникают вопросы с доставкой материалов для строительства дорог", – заявил Гусак.

По словам Гусака, положительные тенденции, наметившиеся в УЗ с приходом нового руководителя в августе 2017 года, начали заканчиваться.

"Будем надеяться, что это все-таки временные явления, обусловленные естественным увеличением перевозок летом, и что новое руководство УЗ избежит ошибок предшественников и сможет стабилизировать работу железной дороги", – резюмировал депутат.