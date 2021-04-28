В железнодорожном ведомстве отметили, что на период майских праздников наблюдается повышенный спрос на ряд маршрутов. Поэтому решили добавить еще вагоны на самые популярные рейсы.

В Укрзализныце заявили о том, что на поезда дальнего следования уже купили более 5 тысяч билетов. Такой ажиотаж – на первые выходные мая. К теме Деньги в карман проводникам: Укрзализныця попала в скандал из-за "зайцев" Что известно о дополнительных местах Накануне длительных Пасхальных праздников украинцы приобрели на 23% билетов больше среднего показателя с начала года.

Из-за повышенного спроса добавили рейс на 30 апреля. Он будет следовать по маршруту №728/727 Киев – Харьков – Киев.

Из Киева увеличили места на 10 рейсах, еще на 3 – в Одессу, в 4 поездах на Харьков и 2 – на Донбасс.

На этих маршрутах Укрзализныця выборочно добавила отдельные рейсы и не исключает возможности добавления дополнительных вагонов. Самыми популярными рейсами в ведомстве отметили: №46/45 Лисичанск – Ужгород (1184 пассажира);

№142/141 Львов – Бахмут (1055 пассажиров);

№92/91 Одесса – Константиновка (1041 пассажир);

№138/137 Хмельницкий – Лисичанск (1003 пассажира);

№58/57 Одесса – Ковель (907 пассажиров).