Укрзализныця реагирует на спрос: добавили рейс и вагоны на самые популярные поезда
В железнодорожном ведомстве отметили, что на период майских праздников наблюдается повышенный спрос на ряд маршрутов. Поэтому решили добавить еще вагоны на самые популярные рейсы.
Источник:Укрзализныця
В Укрзализныце заявили о том, что на поезда дальнего следования уже купили более 5 тысяч билетов. Такой ажиотаж – на первые выходные мая.
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Что известно о дополнительных местах
- Накануне длительных Пасхальных праздников украинцы приобрели на 23% билетов больше среднего показателя с начала года.
- Из-за повышенного спроса добавили рейс на 30 апреля. Он будет следовать по маршруту №728/727 Киев – Харьков – Киев.
- Из Киева увеличили места на 10 рейсах, еще на 3 – в Одессу, в 4 поездах на Харьков и 2 – на Донбасс.
- На этих маршрутах Укрзализныця выборочно добавила отдельные рейсы и не исключает возможности добавления дополнительных вагонов.
Самыми популярными рейсами в ведомстве отметили:
- №46/45 Лисичанск – Ужгород (1184 пассажира);
- №142/141 Львов – Бахмут (1055 пассажиров);
- №92/91 Одесса – Константиновка (1041 пассажир);
- №138/137 Хмельницкий – Лисичанск (1003 пассажира);
- №58/57 Одесса – Ковель (907 пассажиров).
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