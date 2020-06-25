Укрзализныця должна выплатить долги "Донецкой железной дороги" — больше 6,5 миллиардов гривен. Произошло это по решению Верховного суда, который признал украинскую транспортную компанию правопреемницей по долгам государственных предприятий железнодорожной отрасли.

Подробнее о решении Верховного суда в отношении Укрзализныци

Согласно решению Большой Палаты Верховного Суда, акционерное общество "Укрзализныця" признано правопреемником, в частности госпредприятия "Донецкая железная дорога". Обладает Укрзализныця такими правами с даты государственной регистрации акционерного общества, а именно с 21 октября 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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По убеждению представителей компании, такая позиция суда, по меньшей мере ставит контрагентов предприятий и учреждений железнодорожного транспорта на оккупированных территориях в более выгодные условия в рамках судебных процессов. Следовательно, Укрзализныцю будет лишена возможности обоснованно оспорить или подать доказательства на опровержение их требований, учитывая отсутствие у общества каких-либо первичных документов. Сами же документы после начала войны на Донбассе остались на ныне оккупированных территориях.

"Таким образом нивелируется один из главных принципов Конституции – равенство перед законом и судом", – подчеркивают в "Укрзализныце".

В компании добавляют, что согласно с таким решением, Укрзализныця будет обязана погасить все долги "Донецкой железной дороги", не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал.

По данным УЗ, сейчас на оккупированных территориях размещаются:

более 20 тысяч грузовых вагонов Укрзализныци,

почти 6 тысяч вагонов других собственников,

почти 6 тысяч пассажирских вагонов,

более 300 локомотивов.

Более того, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств "Донецкой железной дороги" перед кредиторами превышает 6,5 миллиардов гривен. А среди кредиторов есть предприятия, зарегистрированные в России.

"Донецкая железная дорога" должна, в частности,

Сбербанку – 3,5 миллиарда гривен;



– 3,5 миллиарда гривен; "ВТБ Банку" – 1,2 миллиарда гривен.

Эти деньги Донецкая железная дорога использовала для приобретения и обновления основных средств. Но после начала войны все осталось на оккупированных территориях.

Заявление Укрзализныци относительно решения Верховного суда

Укрзализныця отмечает, что такое решение ставит под угрозу финансовое состояние и стабильность функционирования общества. По словам представителей компания, погашение столь значительной суммы долга без фактического получения активов "Донецкой железной дороги" может привести к дестабилизации платежной ситуации в компании, которая итак является сложной из-за эпидемии COVID-19.

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Также компания обратилась к президенту и органам государственной власти с просьбой: