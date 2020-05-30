Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда в западном направлении. Они начнут курсировать уже с 4 июня. Поэтому уже с четверга в Украине будут курсировать 35 поездов дальнего следования.

Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в направлении Запада Украины, сообщает телеграм-канал перевозчика.

К слову Поезда на Западе Украины начнут ездить с 4 июня

Как поезда будут курсировать на Западе Украины с 4 июня:

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка (из Ивано-Франковска – с 4 июня по четным числам; из Константиновки – с 5 июня по нечетным)

(из Ивано-Франковска – с 4 июня по четным числам; из Константиновки – с 5 июня по нечетным) №7/8 Киев – Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)

(ежедневно с 4 июня) №749/750 Киев – Ивано-Франковск (ежедневно из Киева – с 4 июня, из Ивано-Франковска – с 5 июня);

(ежедневно из Киева – с 4 июня, из Ивано-Франковска – с 5 июня); №29/30 Киев – Ужгород (ежедневно из Киева – с 4 июня, из Ужгорода – с 5 июня);

(ежедневно из Киева – с 4 июня, из Ужгорода – с 5 июня); №98/97 Ковель – Киев ( из Ковеля – с 3 июня по нечетным дням, из Киева – с 4 июня по четным)

( из Ковеля – с 3 июня по нечетным дням, из Киева – с 4 июня по четным) №772/771 Хмельницкий – Киев (ежедневно, с 4 июня).



Какие поезда будут курсировать на Западе Украины с 4 июня / изображение Укрзализныци

Что известно о возобновлении движения поездов?В большинстве регионов Украины оно начнется уже с 1 июня. Исключением станут те области, где не ослабляли карантин с 22 мая. Там железнодорожные перевозки начнутся с 4 июня.