Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда на юг

В сезон отпусков и из-за возросшего спроса Укрзализныця решила назначить дополнительные поезда. Новые рейсы будут ездить в города на побережье Черного и Азовского морей.

Дополнительные скоростные поезда назначили из крупнейших городов Украины: Одессы, Харькова и Львова. Некоторые из них будут курсировать в течение полутора месяцев.

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Новые поезда на юг

Первых из дополнительных поездов отправится из Львова в Одессу уже 30 июля. Он будет ходить весь август и последний рейс будет 10 сентября. Поезд из Харькова в Запорожье зато будет иметь только четыре дополнительных рейса.

Список дополнительных рейсов:

поезд № 258/257 Львов — Одесса , который будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он будет отправляться с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00.

, который будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он будет отправляться с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00. поезд № 242/241 Одесса — Харьков , который будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Обратно из Харькова он будет курсировать 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36.

, который будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Обратно из Харькова он будет курсировать 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36. поезд № 246/245 Запорожье — Одесса . Он будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 04:20.

. Он будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 04:20. поезд № 209 Харьков — Запорожье, который будет отправляться из Харькова 11, 23 и 31 августа в 01:40.

Обратите внимание! Всего за первое полугодие 2021 года купили почти 20 миллионов билетов – это в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый, первый пандемический, год. Однако, относительно к 2019 году, поток внутреннего туризма поездами меньше на 40%.