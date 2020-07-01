Укрзализныця открыла продажу билетов на шесть поездов к морским курортам. Уже с 3 – 8 июля будут курсировать поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

Укрзализныця начала продавать билеты на поезда в курортные города Украины, сообщает пресс-служба компании. Читайте также Из Киева в Одессу: Укрзализныця назначила на июль дополнительный Интерсити Какие поезда будут курсировать Поезд №375/376 Харьков – Херсон : ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.

: ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля. Поезд №86/85 Львов – Новоалексеевка отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет ездить ежедневно, после 13 сентября – через день.

отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет ездить ежедневно, после 13 сентября – через день. Поезд №88/87 Ковель – Новоалексеевка будет отправляться из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по четным.

будет отправляться из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по четным. Поезд №110/109 Львов – Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона по 4 июля.

будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона по 4 июля. Поезд №261/262 Харьков – Бердянск будет ездить из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным дням.

будет ездить из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным дням. Поезд №282/281 Хмельницкий – Геническ будет отправляться из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля. Билеты уже можно купить либо на сайте Укрзализныци, либо же в железнодорожных кассах. Обратите внимание Отдых под угрозой: в Одессе ожидают вспышку COVID-19 Меры безопасности в поездах Поезда проходят усиленную дезинфекцию перед и после рейса.

перед и после рейса. Также усиленно обрабатывают постельное белье во время стирки.

В каждом вагоне есть санитайзер , которым могут пользоваться пассажиры.

, которым могут пользоваться пассажиры. Сотрудники компании обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

При посадке в поезд человек должен быть в маске и пройти температурный скрининг.