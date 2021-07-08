Укрзализныця назначила дополнительный поезд в Бердянск: откуда и когда будет курсировать
8 июля 2021 , 11:43Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
Начиная с 12 июля, Укрзализныця назначает курсирование дополнительного двухгруппного ночного поезда к морю. Он будет ездить по маршрутам Кременчуг, Полтава, Харьков – Бердянск.
В Укрзализныце решили назначить дополнительный поезд, который соединит Кременчуг Полтавской области и Харьков с курортным Бердянском, что на Запорожье.
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Новые рейсы поездов к морю
Двухгруппный ночной поезд №250/261 – 262/249 Кременчуг, Полтава, Харьков – Бердянск начнет курсировать 12 июля.
- Поезд №250/249 Кременчуг, Полтава – Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он будет прибывать в 07:27.
Обратно из Бердянска поезд будет выезжать по нечетным числам в 19:32, в Кременчуг прибывать в 10:22.
- Поезд №261/262 Харьков – Бердянск будет выполнять рейсы из Харькова в 21:53 по четным числам.
В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32, в Харьков прибывать в 04:50.
Изменение расписания и маршрута поезда Киев – Бердянск
- Ранее Укрзализныця решила изменить расписание и маршрут поезда № 227/228 Киев – Бердянск, чтобы пассажиры могли добраться до моря еще быстрее.
- Изменения вступили в силу 6 июля. Поезд соединяет города на 2,5 часа быстрее, чем было раньше.