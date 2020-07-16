Укрзализныця объявила о продаже 100% мест в поездах, курсирующих в Киев
Укрзализныця заявила, что теперь пассажиры смогут приобрести 100% мест в вагоне. Это касается поездов, следующих в Киев и обратно, а также транзитных поездов через столицу Украины.
Решение о возобновлении полноценной продажи билетов согласовали в КГГА. Об этом сообщили на странице Укрзализныци в фейсбуке.
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Как Укрзализныця работала во время карантина
Заметим, что в период карантина Укрзализныця остановила железнодорожное сообщение. Впоследствии в пределах ослабления ограничений Кабмин разрешил возобновить работу Укрзализныци, но с продажей лишь 50% мест в вагонах.
Правда, на некоторые направления Укрзализныця еще раньше открыла продажу 100% билетов. Речь идет о поездах, следующих из и в курортные города Украины.
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В то же время в Укрзализныце напомнили, что важно соблюдение рекомендаций Министерства здравоохранения Украины во время путешествия.
Какие ограничения действуют в поездах
Для того, чтобы пассажиров допустили в вагон, они обязательно должны:
- надеть защитную медицинскую маску;
- пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;
- пройти усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса;
- уже в вагоне настоятельно рекомендуют меньше передвигаться.
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