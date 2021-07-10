Досадный сюрприз: Укрзализныця продала пассажирам места, которых не было в поезде
Источник:фейсбук Надежды Майной
В Укрзализныце пассажирам продали билеты на места в поезд, которых там не было. Оказалось, что поезд просто заменили на другой.
Пассажирка Надежда Майна рассказала, что села в Днепре в поезд № 731 сообщением Запорожье – Киев. Однако ее 86 места в вагоне просто не нашлось.
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По словам девушки, таких пассажиров было около 10 в каждом вагоне. Дело в том, что Укрзализныця заменила подвижной состав на другой, с короткими вагонами.
Что делали пассажиры
Майна отметила, что у пассажиров осталось несколько вариантов действий:
- временно сесть на свободное место до появления пассажира с билетом на него,
- приспособиться в другом вагоне,
- ехать в Киев стоя.
Девушка рассказала, что в результате пассажиры сели на местах в разных вагонах.
Имеет ли Укрзализныця "хотя бы минимальное уважение к тем, кто пользуется ее услугами", и есть ли у пассажира какие-то гарантии, что ему будет предоставлена услуга, согласно купленному билету
– возмутилась пассажирка.
Почему заменили поезд
Проводник объяснил, что эксцесс произошел из-за поломки нужного поезда. Поэтому Укрзализныця заменила состав на другой.
Майна подытожила, что после инцидента остался неприятный осадок. Она подчеркнула, что хотелось, чтобы следующие путешествия были более предсказуемыми.