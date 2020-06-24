С 26 июня Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом. А с 25 июня возобновляет пригородное движение Львовщины.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик на своей фейсбук-странице. Он объяснил, что билеты можно будет купить уже 25 июня после 11 часов.

К слову Укрзализныця возобновляет движение еще 50 поездов: где

Какие рейсы возобновляет Укрзализныця

№743/744 Дарница, Киев — Львов;

№715/716 Киев – Львов;

№91/92 Киев — Львов;

№12/11 Львов — Одесса.

Кроме этого, с 25 июня поезда, которые раньше курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, тоже восстановят.

С графиком движения 18 пригородных поездов можно будет ознакомиться на сайте регионального филиала.

Правила пользования услугами Укрзализныци во время карантина

на вокзалах, платформах и поездах нужно быть в защитных масках;

необходимо не забывать мыть руки и пользоваться дезинфекторами;

нужно соблюдать социальную дистанцию – не менее полутора метров;

не пользоваться услугами при выявлении симптомов острой респираторной болезни.

За соблюдением требований в каждом пригородном поезде будет следить проводник.