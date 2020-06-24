"Укрзализныця" запускает поезда и электрички во Львов
С 26 июня Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение со Львовом. А с 25 июня возобновляет пригородное движение Львовщины.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик на своей фейсбук-странице. Он объяснил, что билеты можно будет купить уже 25 июня после 11 часов.
К слову Укрзализныця возобновляет движение еще 50 поездов: где
Какие рейсы возобновляет Укрзализныця
- №743/744 Дарница, Киев — Львов;
- №715/716 Киев – Львов;
- №91/92 Киев — Львов;
- №12/11 Львов — Одесса.
Кроме этого, с 25 июня поезда, которые раньше курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, тоже восстановят.
С графиком движения 18 пригородных поездов можно будет ознакомиться на сайте регионального филиала.
Правила пользования услугами Укрзализныци во время карантина
- на вокзалах, платформах и поездах нужно быть в защитных масках;
- необходимо не забывать мыть руки и пользоваться дезинфекторами;
- нужно соблюдать социальную дистанцию – не менее полутора метров;
- не пользоваться услугами при выявлении симптомов острой респираторной болезни.
За соблюдением требований в каждом пригородном поезде будет следить проводник.