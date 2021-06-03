Укрзализныця восстанавливает курсирование еще 2 "морских" поездов

Укрзализныця решила восстановить еще два маршрута к морю. Так с 10 июня украинцам будет проще добраться в Бердянск.

Что известно о новых маршрутах

Уже скоро в Украине будут курсировать еще 2 поезда – №472/471 Днепр – Бердянск и №552/551 Кривой Рог – Бердянск. Конкретной даты старта продаж билетов пока не называют, однако обещают, что это произойдет "в ближайшее время".

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Поезд №472/471 будет отправляться из Днепра в 22:50, а в Бердянск прибывать в 8:23.

Поезд №552/551 будет выезжать из Кривого Рога в 21:20, а прибывать в Бердянск в 8:23.

В Бердянск поезда будут ехать по четным числам, а обратно – по нечетным.

Ранее Укрзализныця анонсировала еще 2 поезда к морю. Они будут курсировать из Кривого Рога и Ивано-Франковска в Геническ, что в Херсонской области.

Поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр – Геническ будет курсировать с 3 июня. Он будет останавливаться в Никополе, Запорожье, Мелитополе и Новоалексеевке.

Поезд № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ начнет ездить с 5 июня по нечетным числам, а по четным будет отправляться обратно на Прикарпатье.

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