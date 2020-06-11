С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов, следующих в и из Киева. Речь идет о поездах фастовского, нежинского и яготинского направлений.

Какие поезда будут курсировать

Как пояснили в Укрзализныце, компания продолжает восстанавливать курсирование пригородных поездов, прежде всего в наиболее популярных и загруженных направлениях.

К слову Укрзализныця возобновила движение поездов в Винницкой области: где и когда

Фастовское направление

В сообщении Киев-Казатин-Киев будут курсировать такие пригородные поезда:

№6202/6008 Казатин — Фастов — Киев,

№7032 Фастов — Киев,

№6070 Тарасовка — Киев,

№6014 Фастов — Киев,

№6029 Киев — Фастов,

№6027/6213 Киев — Фастов — Казатин,

№6035 Киев — Фастов,

№6023/6211 Киев — Фастов — Казатин.

Нежинское направление

В сообщении Киев-Нежин-Киев будут курсировать такие пригородные поезда:

№6902 Киев — Нежин,

№6915 Нежин — Киев,

№6930 Киев — Нежин,

№6929 Нежин — Киев.

Яготинское направление

В сообщении Киев-Яготин-Киев будут курсировать такие пригородные поезда:

№6880 Киев — Яготин,

№6809 Яготин — Дарница.



Возобновление движения пригородных поездов в Киев / инфографика Укрзализныци

Какие правила следует соблюдать на вокзалах и в поездах: