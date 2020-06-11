Укрзализныця возобновила движение еще 14 поездов в Киев: направления
С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов, следующих в и из Киева. Речь идет о поездах фастовского, нежинского и яготинского направлений.
Какие поезда будут курсировать
Как пояснили в Укрзализныце, компания продолжает восстанавливать курсирование пригородных поездов, прежде всего в наиболее популярных и загруженных направлениях.
К слову Укрзализныця возобновила движение поездов в Винницкой области: где и когда
Фастовское направление
В сообщении Киев-Казатин-Киев будут курсировать такие пригородные поезда:
- №6202/6008 Казатин — Фастов — Киев,
- №7032 Фастов — Киев,
- №6070 Тарасовка — Киев,
- №6014 Фастов — Киев,
- №6029 Киев — Фастов,
- №6027/6213 Киев — Фастов — Казатин,
- №6035 Киев — Фастов,
- №6023/6211 Киев — Фастов — Казатин.
Нежинское направление
В сообщении Киев-Нежин-Киев будут курсировать такие пригородные поезда:
- №6902 Киев — Нежин,
- №6915 Нежин — Киев,
- №6930 Киев — Нежин,
- №6929 Нежин — Киев.
Яготинское направление
В сообщении Киев-Яготин-Киев будут курсировать такие пригородные поезда:
- №6880 Киев — Яготин,
- №6809 Яготин — Дарница.
Возобновление движения пригородных поездов в Киев / инфографика Укрзализныци
Какие правила следует соблюдать на вокзалах и в поездах:
- Нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах исключительно в защитных масках.
- Следует пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
- Пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам
- Пользоваться санитайзерами для рук.
- Соблюдать социальную дистанцию – не менее 1,5 метра.
- В случае выявления симптомов ОРВИ оставаться дома.