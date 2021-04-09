Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила перевести Ивано-Франковскую область из красной зоны в желтую. Сразу после ослабления ограничений Укрзализныця возобновила продажу билетов на Прикарпатье.

Об изменениях сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В желтую зону Ивано-Франковская область перейдет с 10 апреля.

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Высадка и посадка пассажиров на станциях Прикарпатья также будет разрешена.

В красную зону попадает Харьковщина

Однако в "красный список" с 11 апреля попадает Харьковская область. В течение недели профильное министерство и Минздрав, а также Укрзализныця сформируют предложения, как организовать перевозки в этом регионе.

До тех пор поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере Укрзализныця сообщит дополнительно,

– написал Криклий.

Важно! В красной зоне для поездов дальнего следования остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. Однако, говорят в Мининфраструктуры, Закарпатье может выйти из красной зоны в ближайшие дни.