Укрзализныця возобновила продажу билетов на Ивано-Франковщину
Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила перевести Ивано-Франковскую область из красной зоны в желтую. Сразу после ослабления ограничений Укрзализныця возобновила продажу билетов на Прикарпатье.
Источник:Телеграм Владислава Криклия
Об изменениях сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. В желтую зону Ивано-Франковская область перейдет с 10 апреля.
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Высадка и посадка пассажиров на станциях Прикарпатья также будет разрешена.
В красную зону попадает Харьковщина
Однако в "красный список" с 11 апреля попадает Харьковская область. В течение недели профильное министерство и Минздрав, а также Укрзализныця сформируют предложения, как организовать перевозки в этом регионе.
До тех пор поезда дальнего следования на Харьковщине будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере Укрзализныця сообщит дополнительно,
– написал Криклий.
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