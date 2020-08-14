Укрзализныця объявила о запуске поезда с сообщением Киев – Запорожье. Билеты по этому направлению можно будет приобрести уже с 19 августа.

Национальный перевозчик отметил, что запускает поезд по этому направлению, чтобы еще больше людей смогли посетить Национальный заповедник "Хортица" и Музей истории запорожского казачества. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в телеграме.

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Расписание и цены

Поезд №71/72 Киев – Запорожье начнет курсировать из Запорожья 19 августа, из Киева – 20 августа и будет курсировать через день.

Плацкартное место стоит от 179 гривен, а вот за купе придется выложить 393 гривны. На сайте Укрзализныци отмечается, что поезд не имеет кондиционера, а в пути придется быть 11,5 часов.

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УЗ запустит дополнительные поезда к 24 августа

Укрзализныця также сообщила, что ко Дню Независимости готовит для пассажиров приятный сюрприз: дополнительные поезда Интерсити+ из Киева в Харьков и в обратном направлении. Дополнительные поезда будут курсировать 21, 22 и 24 августа.