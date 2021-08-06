Укрзализныця запускает 2 дополнительных поезда из Киева

Укрзализныця запускает дополнительные поезда из Киева в Рахов и Одессу. Первым 6 августа к морю отправится ночной поезд №217/218 Киев – Рахов.

Поезд Киев – Рахов будет отправляться из столицы в 14:28 только по четным числам. Обратно из Рахова в Киев он будет следовать по нечетным – в 18:20

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Поезд №287/288 Киев – Одесса будет курсировать с 9 августа. Из столицы будет отправляться через день в нечетные числа. Он будет ходить только до конца лета. Поезд из Киева будет отправляться в 00:55, а из Одессы – в 13:33.

Поезд №287/288 Киев – Одесса 21 августа не будет курсировать по техническим причинам.

Кроме того, Укрзализныця увеличила количество вагонов на самых популярных маршрутах. В частности, на тех, что курсируют из Киева в Мариуполь и Попасную.

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