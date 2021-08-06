Укрзализныця запускает 2 дополнительных поезда из Киева
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця запускает дополнительные поезда из Киева в Рахов и Одессу. Первым 6 августа к морю отправится ночной поезд №217/218 Киев – Рахов.
Поезд Киев – Рахов будет отправляться из столицы в 14:28 только по четным числам. Обратно из Рахова в Киев он будет следовать по нечетным – в 18:20
К теме В ЕБА обеспокоены ситуацией на украинской железной дороге и призывают УЗ усилить контроль за безопасностью
Поезд №287/288 Киев – Одесса будет курсировать с 9 августа. Из столицы будет отправляться через день в нечетные числа. Он будет ходить только до конца лета. Поезд из Киева будет отправляться в 00:55, а из Одессы – в 13:33.Кстати. Поезд №287/288 Киев – Одесса 21 августа не будет курсировать по техническим причинам.
Кроме того, Укрзализныця увеличила количество вагонов на самых популярных маршрутах. В частности, на тех, что курсируют из Киева в Мариуполь и Попасную.
Новые поезда от Укрзализныци: последние новости
- Из-за сезона отпусков Укрзализныця запустила 4 поезда к побережьям Черного и Азовского морей.
- Также курсирует дополнительный поезд, который соединяет Кременчуг, Харьков и Бердянск.
- Попасть к морю из Харькова в Геническ можно дополнительным поездом. Он будет отправляться в 6:29 утра и будет прибывать к Азовскому морю в 13:26.