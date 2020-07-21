Укрзализныця запускает пять поездов в направлении Западной Украины и Причерноморья
В Укрзализныце анонсировали продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования. Поезда будут курсировать до традиционных мест отдыха украинцев: в Западную Украину и Причерноморье.
Укрзализныця запускает пять поездов дальнего следования, информирует пресс-служба компании.
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Открыли продажу билетов на поезда:
- № 702/701 Львов – Черновцы: с 20 июля будет курсировать ежедневно, кроме среды. Первый выезд из Львова 21 июля, а из Черновцов – 22 июля.
- № 41/42 Днепр – Трускавец: с 21 июля будет курсировать через день. Из Днепра отправится 21 июля, из Трускавца – 22 июля;
- № 136/135 Черновцы – Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска – 26 июля. Будет курсировать один раз в три дня;
- № 317/318 Запорожье – Одесса будет ездить через день. Из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы – 25 июля.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
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Соблюдение карантина в поездах
- все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки;
- в каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина;
- поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр;
- для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.