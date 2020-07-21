В Укрзализныце анонсировали продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования. Поезда будут курсировать до традиционных мест отдыха украинцев: в Западную Украину и Причерноморье.

Укрзализныця запускает пять поездов дальнего следования, информирует пресс-служба компании. Читайте также Укрзализныця возобновила работу еще трех пригородных поездов: направления Открыли продажу билетов на поезда: № 702/701 Львов – Черновцы : с 20 июля будет курсировать ежедневно, кроме среды. Первый выезд из Львова 21 июля, а из Черновцов – 22 июля.

: с 20 июля будет курсировать ежедневно, кроме среды. Первый выезд из Львова 21 июля, а из Черновцов – 22 июля. № 41/42 Днепр – Трускавец : с 21 июля будет курсировать через день. Из Днепра отправится 21 июля, из Трускавца – 22 июля;

: с 21 июля будет курсировать через день. Из Днепра отправится 21 июля, из Трускавца – 22 июля; № 136/135 Черновцы – Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля;

отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля; № 45/46 Ужгород – Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска – 26 июля. Будет курсировать один раз в три дня;

отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска – 26 июля. Будет курсировать один раз в три дня; № 317/318 Запорожье – Одесса будет ездить через день. Из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы – 25 июля. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. Узнайте больше Почему Укрзализныця продает билеты на все места в поездах: объяснение Минздрава Соблюдение карантина в поездах все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки;

в каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки относительно правил личной гигиены в условиях карантина;

поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр;

для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.