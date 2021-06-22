Сверхважный для Донецкой области маршрут: Укрзализныця запускает новый поезд в Авдеевку

Укрзализныця уже в июне запустит поезд Днепр - Авдеевка. Он будет курсировать 6 дней в неделю, кроме среды.

Исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик заметил, что это сверхважный для жителей Донецкой области маршрут. Его цель объединить Донбасс и Приднепровье.

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Продолжаем восстанавливать железнодорожное сообщение между регионами. На этой неделе запускаем региональный поезд Днепр – Авдеевка,

– отметил Юрик.

Новый поезд будет курсировать с 24 июня. В то же время в Укрзализныце уже предупредили, что сообщения не будет 27, 28, 29, 30 и 31 июля. Причиной является проведение сезонных ремонтных работ на путях.

Расписание

Из Днепра поезд будет отправляться в 09:56. В Авдеевку он будет прибывать в 14:23.

Из Авдеевки поезд будет отправляться в 15:19. В Днепр прибывать – 19:43.