На время летних отпусков Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити № 761/762 сообщением Киев – Одесса – Киев. Поезд будет ездить ежедневно в период с 1 июля по 31 августа.

Укрзализныця назначила на июль дополнительный поезд, который свяжет Киев и Одессу, сообщает пресс-служба компании.

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График курсирования поезда

Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:19. В Одессу прибывает в 14:01.

Предусмотрены такие остановки: Казатин (08:16-08:17), Винница (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) и Подольск ( 11:57-11:58).

Обратно из Одессы поезд будет выезжать в 15:41. На станцию ​​Киев-Пассажирский прибывать в 22:59.

Будут остановки на таких станциях: Подольск (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Винница (20:36-20:38), Казатин (21:19-21:20).

Поезд будет ездить составом из вагонов производства ПАО "КВСЗ". А в период с 20 по 25 июля – составом производства "Hyundai Rotem".



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