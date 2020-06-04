1 июня стартовал третий этап смягчения карантина, и вместе с ним состоялся запуск пассажирских перевозок по железной дороге. Правда, из-за неблагоприятной эпидситуации поезда на Запад Украины не ездили. Однако уже 3 июня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в этом направлении.

О запуске первых поездов на Запад Украины сообщила пресс-служба "Укрзализныци". Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице компании.

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В какие рейсы отправились первые поезда на Запад Украины

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;



№7/8 Киев – Ивано-Франковск;



№749/750 Киев – Ивано-Франковск;



№29/30 Киев – Ужгород;



№98/97 Ковель – Киев;



№772/771 Хмельницкий – Киев.

Особенности покупки билетов на эти поезда

Согласно постановлению Кабмина, продажа билетов открыта только на 50% мест в поездах. Сейчас билеты можно купить как на официальном сайте Укрзализныци, так и в кассах.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Кроме того, у них будут проверять температуру. Но измерять ее будут только:

во время проверки билетов в поездах Интерсити;

во время посадки в вагон в ночных поездах.

Кроме того, вышеуказанные поезда будут делать остановку только в тех населенных пунктах, где региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям предоставили разрешение на возобновление пассажирских железнодорожных перевозок.

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Что известно о возобновлении железнодорожного пассажирского движения

Произошло это 1 июня в рамках третьего этапа ослабления карантина.

Тогда Укрзализныця возобновила движение 439 электричек, правда не во всех регионах Украины.

Кроме того, начали ездить поезда дальнего следования – Интерсити+, а также ночные поезда с вагонами купе и люкс.

Также уже можно купить билеты в плацкартные вагоны.

Поезда курсируют только между теми регионами, где эпидемиологическая ситуация является благоприятной.

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