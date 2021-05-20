Детали от Укрзализныци

Из Одессы в Лисичанск поезд будет ездить наоборот – в четные даты. В Укрзализныце добавили, что поезд № 269/270 будет иметь удобное вечернее расписание.

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Расписание поезда

Отправление из Лисичанска в 17:04, из Одессы – в 19:21.

Прибытие в Одессу в 12:10, в Лисичанск – в 15:34.

На каких станциях будут остановки

Рубежное,

Кременное,

Сватово,

Купянск Узловой,

Чугуев,

Харьков,

Люботин,

Коломак,

Полтава-Южная,

Кременчуг,

Павлыш,

Корыстивка,

Знаменка,

Кропивницкий,

Новоукраинка,

Помошная,

Южноукраинск,

Вознесенск,

Одесса.

Заметим, недавно в вагоне поезда №26К сообщением Рахов – Одесса прорвало трубу. Пассажиры публиковали в сети фото и видео затопленного пола. По их словам, вонь в вагоне была страшной. Поезд остановился в Ивано-Франковске, чтобы просушить вагон и переместить пассажиров.

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