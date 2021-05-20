Детали от Укрзализныци

Из Одессы в Лисичанск поезд будет ездить наоборот – в четные даты. В Укрзализныце добавили, что поезд № 269/270 будет иметь удобное вечернее расписание.

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Расписание поезда

  • Отправление из Лисичанска в 17:04, из Одессы – в 19:21.
  • Прибытие в Одессу в 12:10, в Лисичанск – в 15:34.

На каких станциях будут остановки

  • Рубежное,
  • Кременное,
  • Сватово,
  • Купянск Узловой,
  • Чугуев,
  • Харьков,
  • Люботин,
  • Коломак,
  • Полтава-Южная,
  • Кременчуг,
  • Павлыш,
  • Корыстивка,
  • Знаменка,
  • Кропивницкий,
  • Новоукраинка,
  • Помошная,
  • Южноукраинск,
  • Вознесенск,
  • Одесса.

Заметим, недавно в вагоне поезда №26К сообщением Рахов – Одесса прорвало трубу. Пассажиры публиковали в сети фото и видео затопленного пола. По их словам, вонь в вагоне была страшной. Поезд остановился в Ивано-Франковске, чтобы просушить вагон и переместить пассажиров.

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