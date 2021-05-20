Детали от Укрзализныци
Из Одессы в Лисичанск поезд будет ездить наоборот – в четные даты. В Укрзализныце добавили, что поезд № 269/270 будет иметь удобное вечернее расписание.
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Расписание поезда
- Отправление из Лисичанска в 17:04, из Одессы – в 19:21.
- Прибытие в Одессу в 12:10, в Лисичанск – в 15:34.
На каких станциях будут остановки
- Рубежное,
- Кременное,
- Сватово,
- Купянск Узловой,
- Чугуев,
- Харьков,
- Люботин,
- Коломак,
- Полтава-Южная,
- Кременчуг,
- Павлыш,
- Корыстивка,
- Знаменка,
- Кропивницкий,
- Новоукраинка,
- Помошная,
- Южноукраинск,
- Вознесенск,
- Одесса.
Заметим, недавно в вагоне поезда №26К сообщением Рахов – Одесса прорвало трубу. Пассажиры публиковали в сети фото и видео затопленного пола. По их словам, вонь в вагоне была страшной. Поезд остановился в Ивано-Франковске, чтобы просушить вагон и переместить пассажиров.
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