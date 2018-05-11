"Укрзализныця" анонсировала запуск одной из самых прогрессивных систем оплаты в мире

"Укрзализныця" внедрить систему бесконтактной продажи билетов на пригородные поезда Киевской области. К слову такая система уже действует в киевской подземке.

Об этом рассказал журналистам в пятницу, 11 мая, Евгений Кравцов после инспектирования новой технологии уборки поездов на столичном железнодорожном вокзале, сообщает Укринформ.

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"Тестовой площадкой для введения этой инновационной технологии на пригородных поездах должен быть Киевский полигон. Мы запускали новые поезда, которые ходят в направлении Бучи и Ирпеня и пользуются высокой популярностью, и там планируем ввести бесконтактную продажу билетов по аналогии с метрополитеном", – отметил Кравцов.

В будущем "Укрзализныця" планирует ввести эту систему по всему киевском узлу.

К слову, на ежегодной конференции разработчиков Google I/O, которая проходит в Калифорнии, отметили самые прогрессивные системы оплаты метро, ​​в список которых попал и киевский метрополитен.