21:48
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Укрзализныця" анонсировала запуск одной из самых прогрессивных систем оплаты в мире

171 Читати новину українською
"Укрзализныця" анонсировала запуск одной из самых прогрессивных систем оплаты в мире / Фото из открытых источников

"Укрзализныця" внедрить систему бесконтактной продажи билетов на пригородные поезда Киевской области. К слову такая система уже действует в киевской подземке.

Об этом рассказал журналистам в пятницу, 11 мая, Евгений Кравцов после инспектирования новой технологии уборки поездов на столичном железнодорожном вокзале, сообщает Укринформ.

Читайте также: "Укрзализныця" назначила дополнительные "детские" поезда в мае

"Тестовой площадкой для введения этой инновационной технологии на пригородных поездах должен быть Киевский полигон. Мы запускали новые поезда, которые ходят в направлении Бучи и Ирпеня и пользуются высокой популярностью, и там планируем ввести бесконтактную продажу билетов по аналогии с метрополитеном", – отметил Кравцов.

В будущем "Укрзализныця" планирует ввести эту систему по всему киевском узлу.

К слову, на ежегодной конференции разработчиков Google I/O, которая проходит в Калифорнии, отметили самые прогрессивные системы оплаты метро, ​​в список которых попал и киевский метрополитен.

 

Теги: Техно Укрзализниця Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 289
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
301
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 483
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1307
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 223
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук