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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Укрзализныця" будет брать в аренду частные локомотивы

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Операция будет осуществляться региональными филиалами с согласия "Укрзализныци"
Операция будет осуществляться региональными филиалами с согласия "Укрзализныци"

Региональные филиалы смогут брать в аренду локомотивы частных владельцев после соответствующего разрешения от "Укрзализныци".

Об этом сообщили в ЦТС со ссылкой на заявление компании.

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Отмечается, что, согласно утвержденному положению, директора региональных филиалов вправе заключать соглашения на аренду собственности на любую сумму при условии получения предварительного разрешения от "Укрзализныци".

В компании отметили, что аренда частных локомотивов возможна только после осуществления филиалами технико-экономического расчета об эффективности такой операции.

Также в компании отмечают, что в случае экономической выгоды от осуществления таких операций по аренде частных локомотивов, нужно будет запланировать соответствующие расходы в консолидированном финансовом плане на определенный период и осуществить закупку услуги аренды в соответствии с требованиями закона.

Теги: Новости Украины Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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