Укрзализныця через конкурс ищет себе руководителя

Укрзализныця официально начала процесс конкурсного отбора председателя правления компании. Соответствующее решение было принято наблюдательным советом.

К проведению отбора привлекут ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden, сообщает Укрзализныця на своем сайте.

К слову: Deutsche Bahn и Укрзализныця подписали меморандум: как работает немецкая компания

Учитывая статус компании как одного из крупнейших железнодорожных операторов в Евразии и специфику профессиональных вызовов, которые она предлагает, Укрзализныця ожидает, что должность руководителя будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.

Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия,

– заверил председатель наблюдательного совета Шевка Аджунер.

Больше всего шансов одержать победу в конкурсе будут иметь кандидаты, соответствующие ряду критериев:

высокий уровень компетенции;

способность вести Укрзализныцю вперед учитывая существующие и будущие вызовы;

соблюдение лучших принципов и практик корпоративного управления.

Укрзализныця призывает квалифицированных кандидатов подаваться на конкурс, а также обещает честные и равные условия для всех его участников.

Почему Укрзализныця осталась без руководителя: коротко

Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение уволить с должности руководителя предприятия Евгения Кравцова еще в конце января. Заявление об отставке Кравцов лично подал в декабре 2019 года.

Евгений Кравцов работал в Укрзализныце еще с 2015 года, но, уходя в отставку, уверял, что никакого конфликта с Кабмином у него не было. Хотя об этом часто писали в СМИ.