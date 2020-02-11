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      Укрзализныця через конкурс ищет себе руководителя

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      Укрзализныця объявила конкурс на должность нового руководителя / Фото из открытых источников

      Укрзализныця официально начала процесс конкурсного отбора председателя правления компании. Соответствующее решение было принято наблюдательным советом.

      К проведению отбора привлекут ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden, сообщает Укрзализныця на своем сайте.

      К слову: Deutsche Bahn и Укрзализныця подписали меморандум: как работает немецкая компания

      Учитывая статус компании как одного из крупнейших железнодорожных операторов в Евразии и специфику профессиональных вызовов, которые она предлагает, Укрзализныця ожидает, что должность руководителя будет интересной для высококвалифицированных кандидатов из Украины и других стран.

      Отбор будет осуществляться путем проведения открытого и независимого конкурса, который не оставит никакой возможности для внешнего воздействия,
      – заверил председатель наблюдательного совета Шевка Аджунер.

      Больше всего шансов одержать победу в конкурсе будут иметь кандидаты, соответствующие ряду критериев:

      • высокий уровень компетенции;
      • способность вести Укрзализныцю вперед учитывая существующие и будущие вызовы;
      • соблюдение лучших принципов и практик корпоративного управления.

      Укрзализныця призывает квалифицированных кандидатов подаваться на конкурс, а также обещает честные и равные условия для всех его участников.

      Почему Укрзализныця осталась без руководителя: коротко

      Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение уволить с должности руководителя предприятия Евгения Кравцова еще в конце января. Заявление об отставке Кравцов лично подал в декабре 2019 года.

      Евгений Кравцов работал в Укрзализныце еще с 2015 года, но, уходя в отставку, уверял, что никакого конфликта с Кабмином у него не было. Хотя об этом часто писали в СМИ.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Железная дорога Укрзализниця
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