"Укрзализныця" готовит очередное улучшение: что может появиться в пассажирских поездах

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов поделился планами компании на будущее. Как подчеркнул он, в ближайшее время перевозчик планирует разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, а также с различным подходом к установлению тарифов.

Как отметил глава государственного перевозчика в комментарии ресурсу "Сегодня", такой шаг является необходимым для того, чтобы "Укрзализныця" смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта.

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Будут три класса: "комфорт", "стандарт" и "эконом". Они будут разделены по уровню сервиса, которые предоставляются в каждом классе. И за соответствующий сервис будет соответствующая стоимость. Поэтому для люксовых перевозок тариф будет установлен на уровне экономически мотивированного, учитывая, что мы инвестируем туда больше денег, и пассажиры, которые пользуются этими поездами, являются платежеспособными,

– отметил Кравцов.

По его словам, внедрение таких планов сейчас находится на финальной стадии.

"У нас есть предварительное согласование Министерства инфраструктуры, уже идет готовый приказ, который предусматривает распределение поездов на классы. Надеемся, в течение нескольких недель или даже дней этот вопрос будет завершен", – добавляет он.

Это не первое улучшение в поездах "Укрзализныци", которые они планируют внедрить в ближайшее время. Недавно Евгений Кравцов заявлял, что вскоре в вагонах исчезнут красные ковры и линолеум, зато будет установлено шумоизоляционное покрытие.