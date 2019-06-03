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      "Укрзализныця" и большой бизнес стали на шаг ближе к подписанию меморандума

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / unian.ua

      В Государственной регуляторной службе были презентованы предложения "Укрзализныци" по созданию новой модели формирования тарифов на железнодорожные перевозки, разработка которой является одним из пунктов меморандума о сотрудничестве между УЗ и крупным бизнесом.

      По словам председателя Федерации металлургов Сергея Беленького, этот шаг является позитивным сигналом со стороны монополиста. Об этом пишет "Обозреватель".

      "Мы приветствуем такой шаг навстречу бизнесу. Одним из пунктов Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и грузовладельцами, который сейчас находится на рассмотрении Наблюдательного совета "Укрзализныци", как раз и было то, что мы вместе с железнодорожниками и поработаем над проектом нового тарифного бюллетеня, который в нашей стране не обновлялся с советских времен", – отметил он.

      По словам Беленького, впереди непростой процесс доработки этой инициативы.

      "Теперь нам предстоит уже садиться экспертными группами и очень серьезно разбираться. Это довольно сложный процесс. Но еще раз подчеркиваю: эта позиция имеет право на существование и мы готовы присоединиться к ее обсуждению с тем, чтобы на выходе получить какой-то документ", – отметил Беленький.

      По его словам, следующим шагом навстречу бизнесу должно стать подписание Меморандума о взаимопонимании.

      "Тогда мы будем понимать, что до 1 апреля 2020 года мы не столкнемся с какими-то движениями из стороны УЗ по поводу повышения тарифов и других мер, которые прямо влияют на расходы грузовладельцев. За это время мы могли бы разработать детальную концепцию нового тарифного бюллетеня – и двигаться дальше", – пояснил Беленький.

      blog_ava
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      Теги: Металургия Укрзализниця
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