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      "Укрзализныця" может потратить очередное повышение тарифов на зарплаты, – глава ассоциации

      21 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / zaholovok.com.ua

      В 2018 году грузоотправители заплатили "Укрзализныце" на 20 млрд грн больше, чем в 2017 году, но при этом государственный монополист вновь планирует повысить тарифы в текущем году на 25%, что настораживает промышленников, которые являются одними из основных клиентов УЗ.

      Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" председатель объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      По словам эксперта, улучшение эффективности "Укрзализныци" под вопросом, но при этом монополист направляет значительные суммы на заработные платы. И, согласно планам на год, планирует увеличить их.

      "Сейчас в структуре себестоимости "Укрзализныци" заработная плата составляет более 50%. В европейских компаниях (Польша, Чехия) – это 32% -36%, никогда больше. В этом году заработную плату планируется еще больше увеличить", – заявил Каленков.

      В то же время высокий уровень зарплат не гарантирует эффективную работу сотрудников монополиста, считает Каленков.

      "Около 500 человек административно-технического персонала имеют среднюю зарплату более чем 140 тыс. грн в месяц. В следующем году планируется увеличение в 3,5 раза. Довольно существенно. Кроме того, члены правления "Укрзализныци" получают месячную зарплату по 2 млн грн каждый. Мы хотим ждать, если люди получают такую ​​зарплату, соответствующий уровень принятия решений ".

      Но при этом сама "Укрзализныця", по словам Каленкова, в следующем году запланировала расходы на страхование от убытков "Укрзализныци" в связи с неправильными, безграмотными действиями руководства УЗ.

      Теги: Деньги Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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