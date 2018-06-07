"Укрзализныця" начала продажу билетов на долгожданный поезд до Одессы
С 7 июня "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд, который свяжет Сумы и Одессу. Он будет курсировать с 9 июня.
Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов в Facebook.
Читайте также: "Укрзализныця" предлагает поднять цены на купе и СВ до рыночных
"С сегодняшнего дня в продаже билеты на долгожданный поезд сообщением Сумы – Одесса. Он будет курсировать с 9 июня! Соединит областной центр Сумы с Винницей и Одессой. И обеспечит перевозки пассажиров со станции Белополье, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Бровары до побережья Черного моря", – написал Кравцов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Какое вооружение в ближайшее время должны получить воины ВСУ: эсперт обнародовал деталисегодня, 10:23
-
Мы не позволим, – Помпео сделал резкое заявление относительно ядерных планов Иранасегодня, 09:05
-
Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канадусегодня, 08:02
Комментарии