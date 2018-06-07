"Укрзализныця" начала продажу билетов на долгожданный поезд до Одессы

С 7 июня "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд, который свяжет Сумы и Одессу / Фото из открытых источников

С 7 июня "Укрзализныця" начала продажу билетов на поезд, который свяжет Сумы и Одессу. Он будет курсировать с 9 июня.