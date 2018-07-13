"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на популярное направление

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд по направлению Киев – Одесса. Поезд будет делать остановки в Казатине, Виннице, Жмеринке, Подольске.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Из Киева и Одессы поезд будет курсировать 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля, а также 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 и 31 августа. Из столицы поезд будет отправляться в 08:03 и прибывать в Одессу в 18:12. Обратно будет отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43,

– говорится в сообщении.

Билеты на указанный поезд уже можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.

В ведомстве добавляют, что с начала 2018 года через интернет-сервисы, пассажиры приобрели более 14 миллионов билетов – почти 50 % от общих продаж.