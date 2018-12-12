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      "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на праздники, который соединит Киев с Харьковом

      13 Читати новину українською
      "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на праздники, который соединит Киев с Харьковом
      "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на праздники, который соединит Киев с Харьковом / Фото из открытых источников

      На время зимних праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити+" из Киева в Харьков и в обратном направлении.

      Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

      Читайте также: Дополнительные поезда на зимние праздники: в "Укрзализныце" обнародовали перечень

      Из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 25 декабря, а также 1 и 8 января. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 26 декабря, а также 2 и 9 января.

      Из Киева поезд будет отправляться в 18:30, а в Харьков прибывать в 23:34. В обратном направлении из Харькова поезд будет отправляться в 5:53, а в Киев прибывать в 11:10.

      Этот поезд останавливается на станциях Дарница, Борисполь, Гребенка, Лубны, Ромодан, Миргород, Полтава-Киевская.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Новости Киева Транспорт железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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