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      "Укрзализныця" назначила новые поезда, которые соединят восток Украины с центром и западом

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      "Укрзализныця" назначила новый поезд из Киева в Лисичанск
      "Укрзализныця" назначила новый поезд из Киева в Лисичанск / 24 канал

      "Укрзализныця" добавила в график движения с 9 декабря поезд №20/19 сообщением Киев – Лисичанск. Кроме того, компания продолжила маршрут поезда №142/141 сообщением Львов – Киев до Бахмута.

      Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

      Мы предложим нашим клиентам качественный поезд из вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт, и более быстрый почти на 2 часа за поезд №138 Хмельницкий – Лисичанск, который курсирует через Киев,
      – сказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

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      Так, поезд будет отправляться из Киева в 20:28, а в Лисичанск прибывать в 8:44 на следующий день. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:54 и прибывать в 9:48 соответственно. В маршруте присутствуют остановки Рубежное, Кременная, Сватово, Купянск-Узловой, Харьков-Балашовский и Полтава-Киевская.

      Что касается поезда Бахмут – Львов, то он будет отправляться ежедневно в 23:20, делая остановку в Киеве в 13:12 и прибывая во Львов в 4:21 на следующий день. Из Львова поезд будет отправляться в 13:10, делая остановку в Киеве в 4:25 на следующий день и прибывая в Бахмут в 18:30. Предусмотрены остановки Лиман, Харьков-Пассажирский, Полтава-Киевская, Житомир, Ковель-Пассажирский и др.

      Кроме указанных, компания отметила среди новых маршрутов № 96/95 Мариуполь – Бахмут, №45/46 Ужгород – Лисичанск и № 138/137 Хмельницкий – Лисичанск.

      "В новом графике на 2018/2019 годы предусмотрено курсирование по Украине 181 пары пассажирских поездов, из которых 133 пары – поезда, которые будут курсировать круглый год, другие – дополнительные и летние поезда. В целом внутренние сообщения будет обеспечивать 141 поезд, международные – 40", – добавили в "Укрзализныце".

      Напомним, "Укрзализныця" отменила возврат билетов через интернет на период новогодних и рождественских праздников – от 15 декабря до 15 января.

      Теги: Новости Украины Новости Хмельницкого Ужгород Новости Мариуполя Лисичанск Новости Киева Новости Львова Транспорт железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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