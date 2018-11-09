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      "Укрзализныця" объявила конкурс на лучшее название для экспресса в "Борисполь"

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      "Укрзализныця" предлагает пассажирам выбрать лучшее название для экспресса в "Борисполь"
      "Укрзализныця" предлагает пассажирам выбрать лучшее название для экспресса в "Борисполь" / znaj.ua

      Компания "Укрзализныця" открыла голосование за название скоростного экспресса, который в ноябре начнет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и международным аэропортом "Борисполь".

      Об этом УЗ сообщает у себя на Facebook-странице.

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      Пользователи прислали более 400 своих вариантов названия на электронный адрес и в Facebook. Менеджмент "Укрзализныци" отобрал 8 вариантов, которые выставлены на публичное голосование.

      Пассажирам предложили такие названия:

      1. UZ Air
      2. Kyiv Boryspil Express
      3. UZ Express
      4. Січ
      5. Sky Express
      6. Чумак
      7. Аерошатл
      8. Либідь

      Голосование продлится до 11 ноября включительно. Проголосовать за лучшее название можно по ссылке здесь.

      Напомним, что в четверг, 25 октября, из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд. Однако полноценное курсирование экспресса стартует с ноября.

      Теги: Новости Украины Транспорт железная дорога Новости Киева Новости Борисполя Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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