"Укрзализныця" объявила конкурс на лучшее название для экспресса в "Борисполь"
Компания "Укрзализныця" открыла голосование за название скоростного экспресса, который в ноябре начнет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и международным аэропортом "Борисполь".
Об этом УЗ сообщает у себя на Facebook-странице.
Читайте также: ЕС или Россия: в "Укрзализныце" рассказали, куда чаще всего ездят украинцы
Пользователи прислали более 400 своих вариантов названия на электронный адрес и в Facebook. Менеджмент "Укрзализныци" отобрал 8 вариантов, которые выставлены на публичное голосование.
Пассажирам предложили такие названия:
- UZ Air
- Kyiv Boryspil Express
- UZ Express
- Січ
- Sky Express
- Чумак
- Аерошатл
- Либідь
Голосование продлится до 11 ноября включительно. Проголосовать за лучшее название можно по ссылке здесь.
Напомним, что в четверг, 25 октября, из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд. Однако полноценное курсирование экспресса стартует с ноября.