"Укрзализныця" объявила конкурс на лучшее название для экспресса в "Борисполь"

Компания "Укрзализныця" открыла голосование за название скоростного экспресса, который в ноябре начнет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и международным аэропортом "Борисполь".

Об этом УЗ сообщает у себя на Facebook-странице.

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Пользователи прислали более 400 своих вариантов названия на электронный адрес и в Facebook. Менеджмент "Укрзализныци" отобрал 8 вариантов, которые выставлены на публичное голосование.

Пассажирам предложили такие названия:

UZ Air Kyiv Boryspil Express UZ Express Січ Sky Express Чумак Аерошатл Либідь

Голосование продлится до 11 ноября включительно. Проголосовать за лучшее название можно по ссылке здесь.

Напомним, что в четверг, 25 октября, из Киева в аэропорт "Борисполь" впервые отправился новый скоростной поезд. Однако полноценное курсирование экспресса стартует с ноября.