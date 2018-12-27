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      "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительный поезд на запад страны

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      "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительный поезд на запад страны
      "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительный поезд на запад страны / 24 канал

      "Укрзализныця" открыла продажу билетов на дополнительный поезд №219 Киев – Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск. Всего на зимние праздники "Укрзализныця" назначила 38 дополнительных поездов на 302 рейсы.

      Об этом сообщает пресс-служба компании.

      Так, из Киева поезд отправится 29 декабря в 1:31, в Ивано-Франковск он прибудет в 14:38, а в Черновцы – в 17:12. В составе поезда есть вагоны купе, люкс и плацкарт.

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      Дополнительный поезд будет делать остановки также в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове и Коломые.

      Билеты на этот поезд можно приобрести в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи проездных документов.

      К слову, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Полтавскую область, ведь 26 декабря из-за непогоды на Полтавщине перекрыли въезд любого автотранспорта.

      Теги: Новости Украины Укрзализниця Железная дорога Транспорт Новости Киева Новости Ивано-Франковска Новости Львова Новости Черновцов
      Источник: 24 канал
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