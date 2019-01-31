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      "Укрзализныця" планирует использовать дроны для защиты от воров

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      Проект по мониторингу состояния железной дороги может быть реализовано в рамках "Укрзализныци"
      Проект по мониторингу состояния железной дороги может быть реализовано в рамках "Укрзализныци" / 24 Канал

      Специальный стартап UZ Air Guard разработан в Украине намерен использовать армию беспилотников для проверки поездов и железнодорожной инфраструктуры. Проект предусматривает видеонаблюдение с воздуха за 68 полигонами. Это именно те места, где происходит 95 процентов всех краж на железной дороге.

      Об этом сообщил "Железнодорожный информационный портал".

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      Идею проекта видеонаблюдения с использованием беспилотных дронов было предложено осенью 2018 года. Автор проекта UZ Air Guard Константин Дода заметил, что команда изучила успешный зарубежный опыт подобных стартапов, где используется мониторинг с помощью беспилотных дронов, и готова реализовать его в Украине.

      Чем полезно такое нововведение? Благодаря проекту становится возможен удаленный мониторинг железнодорожных мостов тоннелей и путей, контроль состояния вагонов и сохранность грузов, а также профилактика краж. Отмечается, что беспилотники также могут обеспечить удаленную инспекцию тех станций и веток железной дороги, которые не оборудованы достаточными средствами для борьбы со злоумышленниками. Основные объекты интересующие злоумышленников – части железнодорожного пути и средства сигнализации и связи. Это изделия из черных и цветных металлов, в большинстве случаев сдаются в пункты приема металлолома.

      Авторы проекта заявляют, что уже за первый год внедрения беспилотного мониторинга уровень убытков от краж удастся снизить на 49 процентов. На сегодня ежемесячные потери "Укрзализныци" от краж имущества и элементов инфраструктуры составляют 6 миллионов гривен. Это в среднем за год – более 70 миллионов гривен.

      Укрзалізниця, дрони, БПЛА
      За первый год реализации проекта убытки от краж снизятся на 49 процентов

      На каком этапе находится проект? В 2019 году запланирована подготовка проекта для защиты перед комиссией, которая определит 3-х победителей конкурса среди 10-и предложений, вошедших в программу. Следующим шагом будет определение основных путей интеграции проектов в рамках "Укрзализныци". Для реализации стартапа необходимо 9 миллионов гривен. Предполагается, что каждый полигон должны патрулировать 2 дрона, в то же время третий будет находиться в резерве на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств. Операторы в режиме он-лайн будут мониторить ситуацию, вовремя реагируя на появление злоумышленников.

      Во время работы над проектом участники стартапа наладили сотрудничество с представителями Украэродвижения и Госавиаслужбы. Благодаря их консультациям и разъяснением относительно действующего законодательства команде удалось разработать алгоритм действий подачи заявок на разрешение полетов, регистрацию судна и воздушного пространства,
      – рассказывает Константин Дода.

      Кто будет руководить беспилотниками? Планируется введение новой должности "оператор БПЛА". В проекте уже заложены деньги на переквалификацию кадров, пока привлечены к охране. После прохождения обучения будущие операторы будут сдавать экзамен, который станет оценкой практических навыков.

      Есть ли примеры подобных успешных проектов? Самая масштабная программа внедрения беспилотников в железнодорожной отрасли была реализована в 2013 году в Германии. Deustche Bahn – основной железнодорожный оператор страны – с помощью беспилотников решил проблему борьбы с вандализмом в пригородном железнодорожном сообщении. Это стоило оператору более 10 миллионов долларов ежегодно.

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      Похожая программа успешно работает в Великобритании. Британский железнодорожный оператор Network Rail начал использовать БПЛА для проверки железной дороги, проходящей вдоль рек Экс и Тен и побережье Ла-Манша. Благодаря беспилотнику железная дорога получает снимки высокого качества, что позволяет оценить уровень подтоплений и паводков и их влияние на опорные конструкции, а также состояние путей. После проведения работ по укреплению железнодорожного пути дрон проверит также качество выполненных работ.

      Подобный проект также реализован во Франции. Там железнодорожный оператор SNCF использует дроны с 2015 года. Дроны используются для ряда целей, в частности для максимизации безопасности и надежности. БПЛА занимаются сбором данных о различных инфраструктурных и экологических рисках, чтобы уменьшить расходы на техническое обслуживание и повысить эффективность работы компании. В 2017 году дроны осуществляли мониторинг железной дороги длиной почти 30 тысяч километров, а сегодня помогают решению самых разных проблем железнодорожной отрасли Франции. Одним из способов использования дронов стал обзор путей в горной местности для выявления пустот в породах, которые могут вызвать оползни.

      Теги: Укрзализниця Новости Украины Железная дорога
      Источник: 24 Канал
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